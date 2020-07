Deux enfants poignardés à Toronto: une femme est arrêtée

TORONTO | Une femme de 36 ans a été arrêtée et accusée samedi à Toronto pour avoir présumément poignardé deux enfants en bas âge.

Le service de police de la Ville Reine a indiqué dans un communiqué en soirée que les deux enfants, souffrant de graves blessures pouvant mettre leur vie en danger, ont été trouvés en matinée par des policiers qui répondaient à un appel dans le secteur du chemin Weston et de l’avenue Finch dans le nord-ouest de la ville. Il s’agit d’une fillette de six mois et d’un garçon de quatre ans.

Les deux enfants ont été transportés à l’hôpital d’urgence. En fin de soirée, on ignorait si leur état de santé avait changé.

La suspecte dans cette affaire fait face à deux chefs d’accusation de tentative de meurtre, à deux de voies de fait graves et à deux de voies de fait.

L’identité de la femme n’a pas été rendue publique afin de protéger l’identité des jeunes victimes.