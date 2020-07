Nouveau roman d'Alexandre Jardin: dire non à la bêtise du monde

Dans ce nouveau roman coup de poing, intense, où les émotions sont à vif, l’écrivain français Alexandre Jardin dresse le portrait de gens ordinaires dont la vie bascule après la fermeture de l’usine qui fait vivre toute la ville. Les héroïnes de Française, des sœurs aux destins inattendus, qui vivent à 200 à l’heure, sont des femmes qui se tiennent debout. Elles ont la rage au cœur, le feu au cul et disent non à la bêtise du monde.

Toujours aussi volubile et étonnant en entrevue, Alexandre Jardin parle avec fougue de ce roman coloré, exubérant, charnel, né d’une envie de parler des gens simples privés de vies simples.

« Je vis dans un pays de fous où Paris ne comprend rien au reste du pays, commente-t-il. Il y a une coupure avec le reste du pays qui est dingue. C’est comme si on ne savait pas ce qui se passait dans ce pays. Or moi, j’ai vu ce pays bouger depuis 20 ans avec mes programmes. Je me suis bien rendu compte que le romanesque, il n’est plus à Paris, il est dans les territoires français. »

Les gens qui innovent, qui tentent des trucs, ne sont plus dans le 6e arrondissement, martèle-t-il. « La vitalité n’est plus du tout au centre. Je me suis en plus rendu compte, d’expérience, qu’un engagé, en France, c’est une engagée. C’est une fille. Les gens qui font bouger les villes, ce sont des femmes. Dans Lire et faire lire, il y a 90 % de femmes. »

Il s’est dit que c’était le moment d’être cohérent avec l’homme engagé qu’il est depuis 20 ans – donc de s’aligner – et de revenir au grand roman populaire qui raconte l’identité d’un pays. « Le grand roman populaire redémarre, à la fois dans son côté catastrophique, et dans son énergie. Parce qu’il se trouve que, quand l’être humain est dans la merde, il cherche des solutions ! »

Trois sœurs

Le roman parle de trois sœurs, Kelly, Cerise et Cindy. Kelly est frivole et refuse d’être victime d’agression et d’abandon. Cerise voit la vie en rose... jusqu’à tant qu’on lui pique son mari. Cindy, de son côté, enfile un voile et part en Syrie épouser son amoureux islamiste. Leur mère, Lucette, perd la boule.

La vie de ces femmes, et de toute une galerie de personnages, explose lorsque la Compagnie normande d’Expédition, l’entreprise qui fait vivre la localité, est obligée de fermer ses portes. Lorsque la taxe des carburants augmente, les habitants envahissent les ronds-points, un gilet jaune sur le dos. D’un coup, la vie de Kelly bascule dans la violence.

« Suractif » pendant le confinement

Par ailleurs, Alexandre Jardin, homme rassembleur et charismatique, confie qu’il a été « suractif » pendant le confinement. « J’étais fou de rage. Être enfermé, je ne supporte pas », dit-il.

Quand il a réalisé qu’il y avait des problèmes de renforts dans les hôpitaux, il s’est attelé au problème et, grâce à ses nombreux contacts privilégiés, a mis sur pied un réseau d’assistance d’urgence.

« J’ai monté tout le plan de comm. J’ai téléphoné à toutes les rédactions. Et on a trouvé 28 000 personnel soignant. Je me suis déchaîné sur mon balcon : j’ai dû donner 500 coups de fil ! Et je me suis dit, il n’y a qu’un type dans mon genre qui peut débloquer ça. »

Française était imprimé et bloqué dans les entrepôts. « J’avais Française confiné, sous une tente à oxygène. Ça m’a rendu fou, donc j’ai commencé à écrire Française 2, la suite. Je suis contre le fait qu’on m’enferme, et qu’on enferme mes personnages. »

Alexandre Jardin (Prix du premier roman, prix Femina) est l’un des auteurs de langue française les plus lus.

Il a publié une vingtaine de romans, dont Le Zèbre et Fanfan, des récits autobiographiques (Des gens très bien, Le Zubial) et des albums jeunesse.

Il a très hâte de revenir au Québec.

EXTRAIT

« Conseillé par ma colère, j’ai envie d’être un écrivain oublieux de ce qu’il a été, un écrivain coup de marteau, un écrivain sans précaution. Ras le bol de mon regard primesautier sur la littérature. Jouer le vivisecteur des passions, ça suffit. Plus envie de me laisser séduire par les voluptés romantiques. J’apprivoiserai autrement ma page. Ma plume servira les gens simples privés de vies simples. J’ai été si remué par ces inregardés qui valent leur poids de poésie. Là est mon contrat. »