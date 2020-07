MICHAUD, Gilberte Bérubé



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière est décédée le 6 juillet 2020, à l'âge de 93 ans et 9 mois, Mme Gilberte Bérubé, épouse de feu M. Léon Michaud; fille de feu Mme Alphonsine Bérubé et de feu M. Charles-Eugène Bérubé. Elle demeurait à St-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13 h à 14 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Denis (Irène Gagnon), Alain (Brigitte Lemieux), Pauline (Raymond Lavoie), Louisette (Jacques Duval), Gaston (Pauline Dionne), Benoît (Sylvie Roussel), Jacques (Yvonne Bélanger), Johanne (François Yassa). Elle était la grand-mère de: David (Nathalie Michaud), Isabelle (Yan Clavel), Stéphane (Meggie Beaulieu), Cathy (Serge Michaud), Michaël (Émilie Pelletier), Mathieu (Mireille Corriveau), Christine (Hayder Ballen Ariza), Anne-Sophie (Olivier Raymond-Lachance), Audrey (Juan José Hinojosa), feu Jérôme, Frédérick (Vicky Lapointe), Steve (Annie Théberge), Patrick (Christelle Dionne), Christelle (Jérôme Lebel), Vincent (Anisa York), Étienne. Elle laisse également dans le deuil vingt arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Rachel (feu Jacques Soucy), feu Jeanne-Mance (feu Alexandre Ouellet), feu Élisette, feu Conrad. Sont aussi attristés par son départ sa belle-sœur, Berthe Pelletier et ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Michaud, Soucy et Ouellet. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence Place de l'étoile et au personnel des soins palliatifs de l'hôpital ainsi qu'au Dr Mario LeBel pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la