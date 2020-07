La terrible drogue du pouvoir

Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. On le voit à Ottawa avec Justin, maman, la blonde et le petit frère.

On oublie trop souvent que le pouvoir est aussi une drogue puissante. On peut s’envoyer du pouvoir dans le nez et s’offrir des sensations bien plus fortes qu’une banale ligne de coke.

Parlez-en au docteur Horacio Arruda. Il a fermé tout le Québec en un clin d’œil, il a dansé la rumba, il est allé à Tout le monde en parle, et depuis, malgré les milliers de morts et l’échec de sa politique de confinement comparativement au reste du Canada, il règne en maître absolu.

Gonflé à l’hélium. Et personne pour le remettre en question.

Voilà qu’il s’est sans doute donné une nouvelle mission. Accomplir ce que Gilles Néron n’a pu faire il y a quarante ans, détruire et abolir la boxe professionnelle au Québec.

Il n’y a pas d’autre explication aux positions annoncées par le gouvernement de François Legault. Faut que ce soit une manœuvre d’Horacio Arruda qui utilise la COVID-19. Faut que ça dépasse la protection des athlètes et des officiels. Faut que ce soit global tellement les arguments ne tiennent pas la route.

Photo Ben Pelosse

LE BANC DES JOUEURS

Shea Weber peut laisser tomber les gants, sacrer une volée et faire saigner un adversaire pendant un match et c’est correct pour Arruda. Les joueurs, en sueurs, sont assis sur un banc étroit et se crient des encouragements en s’arrosant de postillons, et c’est correct. Ils vont se donner des high five et se retrouver tout dégoulinants de sueur dans le vestiaire et ça va être sécuritaire.

Je ne parle même pas du football, du soccer, des bars et des danseuses contact à 20 $.

On parle d’un sport où on va enfermer et tester les participants, incluant les officiels, dans un hôtel et organiser des combats à huis clos dans un environnement contrôlé. Et je me fais dire par un taouin de la Santé publique que la sueur et le sang sont contagieux. Tout le monde sera testé, le pire qu’ils vont pouvoir s’échanger, ce sera un vieux fond de rhume.

On comprend vite que les docteurs et les bureaucrates qui dominent la Santé publique ne sont pas des amis de la boxe. Oh ! Les vilaines commotions cérébrales ! Ben oui Horacio, toutes les données le confirment, il y a plus de commotions au soccer et au football que dans tous les gymnases de boxe du Québec.

J’ai entendu tous ces arguments depuis des décennies. Je n’y reviendrai pas aujourd’hui. Parce que la position de la Santé publique et d’Horacio Arruda est trop hypocrite. Ça va demander plus de temps, on y reviendra.

Mais Arruda et ses comparses devraient prendre le temps de jaser avec Lucian Bute, David Lemieux, Steven Butler, Eleider Alvarez, Marie-Ève Dicaire, Kim Clavel, Erik Bazinyan, Jean Pascal, Georges St-Pierre et tous ces athlètes, courageux et fiers du Québec, qui ont trouvé dans la boxe et les sports de combat le chemin de la réussite. Ils prennent des coups, ils en donnent, mais le sport leur a permis d’être des citoyens responsables.

Photo courtoisie

FRANCE LESSARD ET LA MINISTRE GUILBAULT

Horacio Arruda s’est gravement fourvoyé sur le port du masque. On lui a pardonné cette erreur qui a sans doute coûté des dizaines de vies. Il apprenait sur le tas devant le danger de la COVID-19. Et la vice-première ministre Geneviève Guilbault n’a pas à se vanter non plus. 5600 morts, c’est plus que tout le reste du Canada réuni. Y est où le succès ?

Mais dans le dossier de la boxe, si on veut leur laisser le bénéfice du doute, alors, il faut pointer du doigt ceux et celles qui ont l’obligation de les informer.

La ministre Guilbault est responsable de la Régie des alcools, des courses et des jeux. La boxe professionnelle est sous la responsabilité de la Régie. La boxe amateur, dramatiquement touchée elle aussi, dépend d’Isabelle Charest qui brille pas mal moins fort que sur une piste olympique. Une autre histoire.

Que fait France Lessard, la présidente de la Régie ? C’est elle qui est responsable de ce qui se passe dans les bars ? Êtes-vous impressionnés ?

C’est également elle qui est responsable de la cellule des sports de combat. Non seulement France Lessard est inexistante dans les dossiers, mais elle, qui est diplômée en droit et en journalisme, se pousse honteusement pour ne pas répondre aux questions.

La Régie a été créée pour la protection des boxeurs et des combattants. Ainsi que du milieu des sports de combat. Elle fait quoi, la présidente, pour protéger les athlètes et l’industrie ? Elle fout le camp en vacances, et quand elle revient au « travail », elle se cache. On sent que son expérience a été acquise au sein du Parti libéral où elle a fait carrière.

Et que fait Michel Hamelin ? C’est lui qui devrait piloter le dossier de la boxe. C’est lui qui devrait convaincre Mme Lessard pour qu’elle informe la vice-première ministre. Qu’elle puisse agir au conseil des ministres. Si personne n’a fait la job, alors Horacio Arruda peut toujours se défendre en disant qu’il a été mal informé.

Ce qui n’excuse pas les grossières imbécillités répétées par son personnel de la Santé publique.

LE QUÉBEC RAYONNE

Depuis 20 ans, nos promoteurs et nos boxeurs ont fait rayonner le Québec sur toute la planète. Butler au Japon, Lemieux à Vegas et New York, Bute à Nottingham et Bucarest en Roumanie, Lucas en Allemagne et au Danemark, Rivas et Pascal en Grande-Bretagne, Georges St-Pierre partout sur la planète...

En boxe, le Québec est un village gaulois digne d’Astérix.

Michael Buffer et Jim Lennon font leurs présentations en français pour HBO ou DAZN.

Nos boxeurs portent le drapeau du Québec dans le ring.

Et on laisserait Horacio Arruda et Geneviève Guilbault tout saccager ?