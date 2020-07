La vie mystérieuse de Bram Stoker, créateur de Dracula

Grand romancier irlandais, Joseph O’Connor a imaginé une biographie surprenante de Bram Stoker, créateur du mythique Dracula, dans son nouveau roman. Le bal des ombres, roman plein de verve, dépeignant les coulisses d’un grand théâtre londonien au 19e siècle, est un petit bijou de création littéraire.

Photo courtoisie

Roman d’amour, roman historique, roman sur les mystères de la création, Le bal des ombres raconte à la fois la vie de Bram Stoker, directeur de théâtre, et celle de l’actrice Ellen Terry, une figure féministe de l’époque, à Londres, qu’on pourrait comparer à Sarah Bernhardt.

Espiègle, lyrique, superbement évocateur, imprégné de mystère, le roman entraîne les lecteurs dans un Londres d’un autre siècle. « Bram Stoker était de Dublin, qui est aussi ma ville. Quand j’étais jeune, ma grand-mère nous parlait de lui. Dès l’âge de huit ans, je me suis intéressé à sa vie. Plus je lisais de biographies de Bram Stoker, plus je trouvais sa vie étrange et intéressante », observe Joseph O’Connor, en entrevue depuis Dublin.

Énigmatique personnage

« Pendant une grande partie de sa vie, il n’était pas connu comme écrivain : il était directeur de théâtre. Il a travaillé avec de grands acteurs comme Henry Irving et Ellen Terry. J’avais cette étrange trinité en tête depuis mon adolescence. »

Joseph O’Connor admire l’énergie infatigable de Bram Stoker. « Je pense qu’une des qualités les plus importantes qu’une personne peut avoir, c’est la persévérance. Il a écrit plusieurs livres et la plupart n’ont pas connu de succès, mais il a continué d’écrire. Il était convaincu qu’un jour, il allait écrire un livre qui allait devenir un classique. Malheureusement, il n’a pas connu la célébrité de son vivant : Dracula est devenu un classique après sa mort. Mais il avait raison. »

L’écrivain aurait aimé faire sa connaissance. « Il m’apparaît comme un homme fiable, aimable, efficace, modeste. J’aimerais bien pouvoir discuter avec lui... c’est peut-être pour cela que j’ai écrit ce livre. »

En comparaison, Henry Irving avait une personnalité flamboyante, note-t-il. « Il avait un tempérament volcanique ! » « Et Ellen Terry : je pense que tous ceux qui l’ont rencontrée sont tombés amoureux d’elle. Elle était remarquable. »

Acteur légendaire

Joseph O’Connor ne sait pas s’il est vrai que Bram Stoker s’est inspiré de Henry Irving pour créer le personnage du comte Dracula. « Il n’y a pas de preuve littéraire, mais c’est une idée intéressante, je crois. On a dit que Irving était tellement bon acteur qu’il arrivait à changer de forme et d’âge, sur scène. »

Le romancier à succès, très calme et posé en entrevue, dit être fasciné par les histoires gothiques. « J’aime les histoires surnaturelles, les histoires de fantômes. Bien entendu, la littérature de l’époque victorienne en est remplie. On n’a qu’à penser au Portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde. »

♦ Joseph O’Connor vit à Dublin, en Irlande.

♦ Il a écrit plusieurs romans publiés dans le monde entier. On lui doit L’étoile des mers ou Redemption Falls.

♦ Le bal des ombres a connu énormément de succès en Grande-Bretagne dans sa version originale anglaise.

♦ Il est le frère de la chanteuse Sinead O’Connor.