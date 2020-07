LNH: une entente conclue selon un futur incertain

Le commissaire Gary Bettman et le directeur de l’Association des joueurs Donald Fehr sont apparus soulagés samedi, mais ils composent aussi avec une certaine incertitude malgré l’entente survenue entourant le prochain retour au jeu et le renouvellement de la convention collective dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«De telles négociations ne sont jamais faciles, mais c’était encore plus compliqué dans les circonstances actuelles, a avoué Fehr, faisant évidemment allusion à la pandémie de COVID-19 lors d’une vidéoconférence. Nous vivons dans une période difficile et personne ne sait ce que l’avenir réserve. Certaines personnes pourraient dire que ce n’est pas une entente parfaite, mais elle vient avec un lot de défis.»

Fehr a visiblement fait un bon travail aux yeux des joueurs puisque ceux-ci ont voté en faveur de l’entente à 78,8%. Une majorité simple (50 % + 1) était nécessaire pour aller de l’avant. La possibilité de refus semblait pourtant grande puisque la proposition se composait de deux aspects différents: soit les prochaines phases du protocole de retour au jeu de même que le renouvellement de la convention jusqu’en septembre 2026.

«Ce n’est pas purement à propos du retour au jeu, mais nous devions nous concentrer sur l’avenir du hockey», a insisté Bettman, à son tour.

Les deux parties sont bien au courant que les revenus pourraient être à la baisse dans la LNH et l’objectif était de réduire l’impact autant pour les joueurs que pour le circuit.

«On espère qu’il n’y aura pas de baisse de revenus, mais on sait que c’est quelque chose de possible», a noté Fehr.

Une idée de Jason Spezza

Pour ce point de presse, Bettman et Fehr étaient accompagnés de leur adjoint respectif, soit Bill Daly et Mathieu Schneider. Ces derniers ont évidemment partagé cette inquiétude généralisée entourant le retour au jeu en cette période de pandémie de coronavirus.

«Nous vivons tous au jour le jour et nous verrons ce qui va arriver», a glissé Daly.

Dans le cas de Schneider, qui a lui-même disputé 1289 matchs dans la LNH, il s’est montré compréhensif face aux craintes des joueurs actuels. Il a par ailleurs révélé que Jason Spezza, des Maple Leafs de Toronto, était celui qui avait suggéré l’idée que les familles des joueurs puissent avoir accès aux «bulles».

«Ça fait du sens pour tout le monde», a convenu Schneider.

Pourquoi pas Las Vegas?

Questionné sur le choix des villes d’Edmonton et de Toronto par un journaliste de Las Vegas, Daly a simplement expliqué que la LNH devait choisir «les deux villes-bulles assurant la meilleure sécurité possible et que ce n’était pas le cas pour Las Vegas».

Rappelons que les camps d’entraînement des 24 équipes invitées à prendre part au tournoi éliminatoire, dont le Canadien de Montréal, peuvent s’amorcer dès lundi. Le 26 juillet, les clubs de l’Association de l’Est pourront installer leurs pénates à Toronto, pendant que ceux de l’Ouest déménageront à Edmonton. Des rencontres préparatoires sont par ailleurs envisagées du 28 au 30 juillet avant le début de la ronde qualificative, le 1er août. Comme dévoilé précédemment, la série entre le Canadien et les Penguins de Pittsburgh doit justement débuter lors du premier jour.

La convention collective en quelques points :