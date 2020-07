Navet Confit lance pas moins de 10 albums d’un coup!

Près de deux décennies à explorer un sillon qui lui est propre, l’électron libre tantôt pop, tantôt rock dévoile cette semaine pas moins de 10 albums rassemblant des chansons inédites sous différentes thématiques.

★★★★

Évidemment, il est difficile de critiquer une dizaine d’œuvres avec l’espace alloué, mais je voulais tout de même souligner l’exploit en revisitant des moments forts de cette livraison musclée.

BRIAN ENO N’A QU’À BIEN SE TENIR !

Également compositeur pour le théâtre, le chanteur et multi-instrumentiste local propose, sur le triptyque Monsieur Confit au Théâtre, une série de pièces ambiantes et électro qui pourraient plaire aux fans de, vous l’aurez deviné, Brian Eno.

Sur le EP Skydancer, Navet Confit explore un genre insoupçonné : la musique dance. Mieux encore, l’exercice semble non seulement sincère (lire ici : n’est pas ironique ou au énième degré), mais s’avère aussi convaincant.

Le principal intéressé ne fait toutefois pas que dans l’exploration, comme en témoigne le brelan Nostalgie Incubateur où on retrouve des pièces mises de côté au fil de ses parutions des dernières années. Prise comme une chronologie de la discographie de l’artiste – voire d’un certain son alternatif au Québec –, cette série s’avère quand même captivante, bien que moins surprenante.

EN TERRAIN CONNU

Cerise sur le sundae, Navet Confit propose également une compilation de reprises pop planantes et rock décalées – Covers de rêves – où l’interprète adapte des classiques d’Elton John (Daniel), Marc Balavoine (Je ne sais plus comment je m’appelle) et même la Compagnie créole (Ça fait rire les oiseaux).

Artiste sans compromis, Navet Confit ne peut que diviser. Soit on s’élance dans l’œuvre et l’interprétation un brin « slacker », soit on évite. À vous de vérifier.

Lindsay Lohan

★★½

Back To Me (Black Caviar Remix)

Comme annoncé en début d’année, j’aborderai certains singles lorsque l’actualité sera chiche en albums hebdomadaires. D’où ce retour sur un remix de Back To Me, pièce soulignant le « retour » de Lindsay Lohan à la chanson. Depuis son dévoilement en avril dernier – où les trois (!) auteurs de la toune livrent un texte fort évocateur inspiré de la descente aux Enfers, puis de la remontée de l’actrice et chanteuse –, on enchaîne les remix de l’extrait et celui-ci est sûrement le plus basique du lot. Malgré la teneur des propos et la qualité de l’interprétation, la musique – elle – verse dans du dance prévisible, cliché, quasi parodique.

Beck

★★★½

No Distraction (Khruangbin Remix)

Pour les abonné(e)s de cette chronique, vous vous rappellerez peut-être ma déception frôlant l’anévrisme en abordant Colors de Beck, un album au ras des pâquerettes pour le vétéran pop iconoclaste. Rassurez-vous, l’artiste m’a entendu (c’est beau rêver, hein) et offre maintenant des versions remaniées de certaines pièces dont celle-ci. Alors que No Distraction semblait tout d’abord un pastiche d’un hit de Bruno Mars, moins le charisme de ce dernier, cette nouvelle proposition plus dub, estivale et planante se prend mieux.

Carla Bruni

★★★

Quelque chose

La grande dame du folk français revient en force. Après une participation fort remarquée à l’album hommage à Guy Béart piloté par sa fille Emmanuelle, Carla Bruni livre ici un « retour aux sources » – pensez folk pop flirtant avec la bossa-nova – avec ce nouvel extrait d’un LP à venir. Pour celles et ceux qui – comme moi – sont demeurés sur leur faim avec French Touch (un disque de reprises aussi mielleux que mou, voire paresseux), vous serez agréablement surpris.

Coup de coeur

JULY TALK

★★★

Pray For It

Tout d’abord lancé comme groupe rock bluesy et hurleur, July Talk glisse de plus en plus, au fil des années, vers une tangente plus pop, électro et engagée. Pray For It, leur troisième album en carrière, démontre que la transition est aussi complète que satisfaisante (les fans de The National et des œuvres récentes de Metric, notamment, vont apprécier). D’accord, les fans de la première heure – dont moi – devront être patients avec la retenue dont le projet fait maintenant preuve et la production trop polie de Pray For It, mais l’exercice en vaut la peine.