Salut, Yvan

Photo courtoisie

Yvan Rancourt (photo), pionnier des journaux régionaux qui a contribué au développement de publications telles que Beauport Express, L'Autre Voix et le Journal Ici l’Info, est décédé le 2 juillet dernier à son domicile à l’âge de 66 ans. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la COVID-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres à l’église Nouvel Horizon, au 800, boulevard Raymond, aujourd’hui de 13h à 15h. Une cérémonie privée pour la famille immédiate suivra. Mes condoléances à toute la famille.

Bonne fête à l’avance

Photo courtoisie

Lise Gagnon (photo), de Retraite-Québec, célébrera demain (dimanche) paisiblement avec son conjoint, Denis Marcoux, son 60e anniversaire de naissance. Présentement en télétravail, elle désire également saluer tous ses compagnons de travail au bureau ou à leur domicile. Elle s'ennuie de tout son monde.

Geste apprécié

Photo courtoisie

Le Club Rotary Saguenay a distribué récemment des paniers de soins corporels accompagnés de chèques-cadeaux à 9 familles dans le besoin de l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay. Sur la photo, de gauche à droite: Line Duclos, de l'Imprimeur Inc, présidente pour 2020-2021 du Club Rotary Saguenay; France Ruelland, de Cantin Gagnon Assurances, présidente sortante, et Mélanie Montbobier-Girard, directrice du Centre l'Escale de Jonquière.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 11 juillet 2015. Le spectacle des Foo Fighters (photo) sur les plaines d'Abraham, dans le contexte du Festival d’été de Québec, est interrompu et finalement annulé en raison de violents orages.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alessia Cara (photo), chanteuse-compositrice-interprète canadienne, 24 ans... Jacques Arteau, vénérable chroniqueur auto de Québec, 80 ans... Sylvain Pageau, copropriétaire des restaurants Le Continental, Le Conti et L’improviste de Québec, 56 ans... Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi, 61 ans... Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, 61 ans.... Giorgio Armani, couturier italien, 86 ans... Jean-Guy Talbot, défenseur (LNH), avec le Canadien de 1954 à 1967, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 juillet 2019. Mike Christie (photo), 69 ans, défenseur de la LNH (1974 à 1981) avec les Seals de la Californie, les Barons de Cleveland, les Rockies du Colorado et les Canucks de Vancouver... 2018. Len Chappell, 77 ans, joueur de basketball américain (NBA)... 2015. Satoru Iwata, 55 ans, PDG du groupe de jeux vidéo Nintendo... 2014. Madeleine Bleau, 85 ans, ex-députée libérale de la circonscription de Groulx entre 1985 et 1994... 2014. Tommy Ramones, 62 ans, producteur et dernier membre (batteur) du groupe The Ramones... 2010. Jean-Daniel Even, 55 ans, copropriétaire du restaurant Le Gwalarn du Vieux-Cap-Rouge... 2009. Arturo Gatti, 37 ans, ancien boxeur né à Montréal...

2008. Théo Genest, 86 ans, courtier, président du Carnaval de Québec en 1972... 1990. Marcel Lemay, 31 ans, caporal de la Sûreté du Québec.