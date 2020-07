Solide rattrapage de l’emploi au Québec à la sortie de la crise de la COVID-19

Le déconfinement progressif au Québec a permis de récupérer jusqu’à présent 58 % des 820 500 emplois perdus en mars et avril derniers à cause de la paralysie de plusieurs secteurs de l’économie en vue de combattre la COVID-19.

Le Québec a ainsi « recréé » 478 400 emplois depuis avril. C’est de toute évidence encourageant de voir à quelle vitesse on récupère les emplois envolés à cause de la guerre à la COVID-19.

Toutefois, il n’en demeure pas moins que le rattrapage est loin d’être terminé. Quand on fait le décompte, il reste quand même 342 100 emplois à rétablir avant de retrouver le niveau record de l’emploi de février dernier.

MIEUX QU’AILLEURS

Cela dit, la récupération des emplois perdus au Québec à cause du coronavirus se fait à un rythme nettement plus rapide que dans l’ensemble du Canada. Selon les données de l’emploi du mois de juin que vient de publier Statistique Canada, le pays a récupéré jusqu’à présent 41 % des 3 millions d’emplois perdus en mars et avril derniers.

Par rapport au niveau de l’emploi atteint en février dernier, le pays affiche encore un déficit de 1,72 million d’emplois.

En Ontario, la récupération des emplois perdus en mars et avril se fait à un rythme deux fois moins rapide qu’au Québec.

La province ontarienne a récupéré jusqu’à présent à peine 28,7 % des 1,1 million d’emplois perdus. Elle accuse encore une baisse de 728 600 emplois par rapport à son niveau de février.

Dans le cadre de la guerre à la COVID-19, le secteur de la santé et des services sociaux a réussi à récupérer toutes les pertes d’emploi subies en mars et avril... et à ajouter 1300 emplois.

En cette crise sanitaire, il était prioritaire que le gouvernement de François Legault pourvoie au plus sacrant les postes désertés notamment dans les CHSLD et les résidences pour aînés, là où la COVID-19 a tué des milliers de personnes âgées.

PLUS DIFFICILE POUR CERTAINS

Parmi les secteurs de l’économie québécoise qui affichent les plus forts taux de récupération des emplois envolés en mars et avril passés, on retrouve les services aux entreprises (100 %), les services d’enseignement (81,2 %), le commerce (79,2 %), la construction (75 %), la fabrication (69 %), les finances et assurances (61 %).

Sans surprise, le secteur de l’hébergement et de la restauration continue pour sa part de tirer de la patte. Il n’a récupéré que 23 % des 133 400 emplois disparus lors des deux premiers mois de la crise sanitaire au Québec. Il reste ainsi à rétablir 102 300 emplois dans ce secteur pour revenir au niveau d’emploi de février dernier.

Les autres secteurs d’activités qui continuent d’en arracher en affichant un faible taux de récupération des emplois perdus sont : information/culture (24,6 %), services professionnels et techniques (25 %), transport et entreposage (34,6 %), secteur primaire (agriculture, ressources naturelles : 22,3 %).

Autre constat important à noter : à la fin juin, le nombre de chômeurs au Québec s’élevait à 485 300.

La bonne nouvelle ? C’est 244 100 de moins qu’en avril dernier.

La mauvaise nouvelle ? C’est 280 600 de plus qu’en février dernier.

Comme on peut voir, la « job » est loin d’être terminée.

Le marché québécois depuis février 2020