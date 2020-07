Sven Baertschi ne sera pas des éliminatoires

L'attaquant Sven Baertschi a indiqué aux Canucks de Vancouver qu'il ne participera pas aux séries éliminatoires, cet été.

«Sven nous a informés, tard hier [vendredi], qu’il a choisi de se retirer du plan de retour au jeu de la LNH, a écrit l’organisation de la Colombie-Britannique sur son compte Twitter. C’était une décision difficile, mais une que nous respectons et comprenons. Nous avons ajouté Kole Lind à notre alignement et nous nous concentrons sur le camp d'entraînement et nous y préparons.»

Il est le deuxième joueur en moins de 24 heures à se désister du tournoi, après le défenseur Travis Hamonic, des Flames de Calgary.

Cette saison, le choix de première ronde (13e au total) des Flames de Calgary en 2011 a joué la majeure partie de la saison dans la Ligue américaine, avec les Comets d’Utica, où il a récolté 46 points en 43 matchs. Il a aussi disputé six matchs avec les Canucks, récoltant deux points.

Dans le cas de Kole Lind, le joueur ajouté à l’alignement, il s’agit d’un choix de deuxième ronde (33e au total) en 2017 des Canucks. L’attaquant en était à sa deuxième saison complète dans les rangs professionnels. Il a récolté 44 points en 61 matchs avec les Comets cette saison.