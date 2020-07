Tatar à Brossard

L’attaquant du Canadien de Montréal Tomas Tatar a foulé la glace du complexe d’entraînement de sa formation pour la première fois, samedi, à Brossard.

Le Slovaque était accompagné des défenseurs Christian Folin et Gustav Olofsson, ainsi que du gardien Charlie Lindgren. L’ensemble de ses joueurs en étaient également à leur premier entraînement depuis le début de la phase 2 du plan de retour de la Ligue nationale.

C’est le CH qui a indiqué leur présence, via son compte Twitter.

En 2019-2020, Tatar connaissait la meilleure campagne de sa carrière au niveau statistique. En 68 parties, il a amassé 22 buts et 39 mentions d’aide pour 61 points.

De leur côté, Folin et Olofsson ont respectivement joué 16 et trois rencontres avec le Bleu-Blanc-Rouge cette saison. Le premier a obtenu un but et une aide, tandis que le second n’a pas obtenu de point.

Finalement, Lindgren a gardé le filet du Tricolore à six reprises, maintenant une fiche de 2-4-0, un taux d’efficacité de ,888 et une moyenne de buts alloués de 3,33.