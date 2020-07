Ubisoft annonce le départ de Yannis Mallat et d'autres dirigeants

Ubisoft annonce le départ de Yannis Mallat, le directeur de ses studios canadiens, et réaffirme son engagement pour mettre en oeuvre un changement significatif au niveau de l'entreprise, alors que celle-ci est visée par de nombreuses allégations d'inconduite.

Mallat quitte ses fonctions immédiatement, selon un communiqué d'Ubisoft. «Les récentes allégations apparues au Canada à l’encontre de nombreux salariés ne lui permettent pas de continuer à assurer ses responsabilités.», est-il écrit.

Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, avait promis en début juillet un changement structurel au sein de l'entreprise après que certains de ses cadres eurent été visés par des allégations d'agression et de harcèlement sexuel.

Le directeur créatif Serge Hascoët aurait lui-même choisi de démissionner de son poste immédiatement et sera remplacé par Yves Guillemot, qui supervisera personnellement une refonte complète de la manière dont les équipes créatives collaborent.

Au niveau des ressources humaines, Cécile Cornet sera remplacée et une firme de recrutement cherche activement quelqu'un pour occuper son poste. Ubisoft dit restructurer et renforcer ses fonctions RH afin d'adapter ce département aux nouveaux défis de l'industrie du jeu vidéo.

«Ubisoft a manqué à son obligation de garantir un environnement de travail sûr et inclusif à ses employés», peut-on lire dans le communiqué. «C'est inacceptable, car les comportements toxiques sont en contraste direct avec les valeurs sur lesquelles je n'ai jamais compromis — et je ne le ferai jamais», déclare Guillemot. «Je m'engage à mettre en oeuvre de gros changements à travers la compagnie pour améliorer et renforcer notre culture d'entreprise.»

Cette nouvelle arrive à l'aube d'une diffusion importante pour la compagnie, Ubisoft Forward, où le studio dévoilera ses projets pour les années à venir.

L'un de ses projets, Far Cry 6, a d'ailleurs été la cible de fuites sur le web ce week-end, dévoilant hier la participation de l'acteur Giancarlo Esposito dans ce prochain titre de la franchise. Quelques heures plus tard, Ubisoft annonçait le jeu, mais ce dévoilement avait potentiellement été réservé pour la diffusion Ubisoft Forward de demain. Aujourd'hui, c'est une bande-annonce complète de Far Cry 6 qui s'est retrouvée sur le web.