Un père peut-il être l’ami de son fils?

Je vis une situation qui me déplaît et j’aimerais connaître votre opinion. Je suis mariée depuis 40 ans avec le père de ma fille de 32 ans et de mon garçon de 28. J’ai 58 ans et mon mari 62. À propos de l’éducation des enfants, on se consultait sur tout. Très rarement, on divergeait d’opinion.

Notre fille est en couple avec deux enfants. La vie de notre fils a été plus rock and roll. De tempérament bohème, il a toujours sélectionné des compagnes ayant plus d’aptitudes artistiques que logiques. Ses unions furent instables, à l’image de son parcours professionnel.

Il travaillait pour une entreprise artistique connue dont je tairai le nom pour ne pas risquer qu’on l’identifie. L’arrivée surprise de la COVID-19 lui a fait perdre subitement son emploi. Rapatrié au Québec et sans appartement où débarquer, il est revenu vivre chez papa et maman. On ne pouvait quand même pas le laisser dans la rue.

Et c’est ici que notre histoire se corse. Mon fils qui avait eu de graves différends avec son père à l’adolescence est aujourd’hui copain comme cochon avec cet homme rendu à 65 ans, à la retraite depuis peu. Tout est prétexte à boire une bière ensemble et même à fumer un joint à l’occasion.

Je ne reconnais plus mon mari qui refuse désormais d’endosser son costume de guide formateur pour lui préférer celui de « chum de gars ». Ils sont devenus complices, au point que mon fils ne l’appelle plus que par son prénom et que mon mari s’en trouve ravi, lui qui, jadis, tenait tant à jouer son rôle de guide intransigeant pour ramener son enfant délinquant vers une réalisation personnelle de haut niveau.

J’assiste impuissante à la confusion des générations. Un vieux mari qui se sent rajeunir de jour en jour, et un fils majeur qui stagne dans son évolution vers la maturité avec l’assentiment d’un père qu’il trouve tellement cool.

Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait de voir mon mari croire en une deuxième jeunesse en fumant du pot avec son fils qui refuse de vieillir, et cela sous mon regard impuissant. Si au moins ils se cachaient pour ne pas que je les voie. Mais non, ils me provoquent presque en s’affichant sous mon nez. Trouvez-vous ça normal qu’un homme de 65 ans renie sa fonction d’éducateur sans avoir honte ?

Une mère aux abois

Autrefois, le fait de devenir adulte pour un garçon passait par des étapes bien définies. Comme celle de quitter la maison familiale pour aller travailler et s’installer dans son propre logement en espérant avoir la chance de rencontrer une femme pour fonder sa famille. Mais un certain flou s’est installé dans cette progression vers l’autonomie. Laquelle a fait place à un état de jeunesse insouciante qui s’allonge si interminablement pour certains, que les repères se brouillent. Pareil pour les parents qui, comme c’est votre cas et celui de tous les parents de Tanguy, doivent inventer un nouveau type de relation avec leurs enfants adultes qui, pour diverses raisons, reviennent vivre à la maison familiale.

Votre mari doit être mû par cette envie, nourrie par plusieurs, d’apprendre à profiter de la vie au contact de leurs rejetons qui les maintiennent jeunes plus longtemps. Savez-vous que « pour 71 % des parents français, rire avec ses enfants est devenu plus important que leur transmettre des valeurs ? »

Sans vous rendre à cette extrémité, ne pensez-vous pas qu’à l’âge de votre garçon, l’idée même de devoir rendre des comptes à ses parents ne lui effleure même pas l’esprit ? Tout en laissant votre fils libre de faire ses expériences personnelles, ça n’exclut pas que vous mettiez certaines balises pour lui rappeler qu’il vit chez ses parents et que cet univers est le leur. Pour le reste, c’est avec votre mari qu’il faudrait en discuter.