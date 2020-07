Un premier entraînement collectif pour les Raptors

Les joueurs des Raptors de Toronto se sont entraînés tous ensemble pour la première fois en quatre mois, samedi, à Orlando.

Ce premier exercice collectif est survenu deux jours après que l’équipe canadienne ait fait le voyage de Naples à la «ville-bulle» où se dérouleront la fin de saison 2019-2020 et les séries éliminatoires de la NBA. Précédemment, le club devait faire des entraînements à seulement un joueur par panier.

«Je pense qu’il y avait un peu de rouille, de l’excitation et ce genre de chose que l’on retrouve lors du premier jour d’école, a indiqué Fred VanVleet, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet. C’était la même chose pour les entraîneurs et les joueurs. C’était bien. Nous devons corriger certaines choses dans les prochaines semaines et être prêts à jouer. Nous approchons cela comme un marathon, nous avons encore un long chemin à parcourir.»

L’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, n’a cependant pas été trop exigeant envers ses athlètes.

«Nick a gardé ça assez léger, a dit VanVleet. Habituellement, les camps d’entraînement sont plus intenses et plus sérieux.»

«Pour être honnête avec vous, j’essaie vraiment de me frayer un chemin à travers tout ça, a exprimé Nurse. J'ai eu quelques réflexions concernant à quoi devrait ressembler la structure de l‘entraînement et nous l'avons fait totalement différemment de ce que nous aurions fait normalement. Encore une fois, juste en fonction de la situation, je pense qu'il est important pour nous de jouer. Alors j'ai commencé différemment que la normale et j'ai juste dit aux gars d’être indépendants et de ne pas se laisser emporter, nous avons beaucoup de chemin à parcourir ici.»

Les Raptors disputeront leur premier affrontement depuis le mois de mars le 1er août prochain. Ils affronteront les Lakers de Los Angeles de LeBron James.