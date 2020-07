L’approche Bonhâme: aligner le corps, le cœur et l’esprit

Coach spécialisée en programmation neurolinguistique (PNL), la Lavalloise Nathalie Hamelin a développé une façon originale et intéressante d’aider les gens à se débarrasser de leurs peurs, de leurs limitations et de leurs croyances négatives pour s’épanouir dans la vie. Avec l’approche Bonhâme (bonhomme + âme), qu’elle décortique dans son nouveau livre, elle fournit un outil de plus pour se transformer.

Après de nombreuses années d’études, d’expérimentation et de recherches, dont le visionnement de milliers d’heures de vidéos pour examiner la gestuelle des gens, Nathalie Hamelin a mis au point cette approche.

« C’est une approche qui intègre les quatre puissances de l’âme : le corps, le cœur, la science et la spiritualité », explique Nathalie Hamelin, en entrevue. Après avoir fait une dépression à l’âge de 15 ans, confinée pendant quatre mois, elle s’est intéressée aux façons d’aller mieux, notamment au moyen de ses lectures.

Photo courtoisie, Éditions de l'Homme

« J’ai réalisé qu’on était énergie, qu’il y avait une puissance qui m’habitait et qu’il fallait s’y connecter, précise-t-elle. Déjà, j’ai commencé à porter mon attention sur l’énergie qui circulait en moi, pour commencer à mieux aller et comprendre quelles étaient mes résistances. J’étais une jeune fille forte, dynamique, très autonome, et je me demandais comment ça se faisait que ça arrivait dans ma vie. »

Au fil des années, elle a réalisé que son corps lui parlait, et fort. Et que la gestuelle, les mots et les émotions étaient intimement liés. « Il faut retrouver une énergie cohérente. En étudiant la PNL en 2005, j’ai réalisé qu’on percevait notre réalité à travers nos cinq sens : le visuel, l’auditif, le kinesthésique, l’olfactif et le gustatif. L’énergie de l’âme est notre sixième sens – l’intuition. »

Bonhomme allumette

Les émotions se logent à certains niveaux du corps et dans cette approche, Nathalie Hamelin utilise la figure connue du « bonhomme allumette » pour mieux s’y retrouver. Ce bonhomme, explique-t-elle dans le livre, devient une référence pour se calibrer et pour aligner les différents niveaux de conscience (environnement, comportements, capacités, croyances, valeurs, identité, sens).

On peut en quelque sorte « détricoter » des croyances ou leurs impacts en travaillant à la fois sur les mots, sur la gestuelle et sur les cinq sens. « La technique libératrice Bonhâme permet de décharger les charges émotionnelles qui ont été codées par rapport à une expérience négative dans notre vie. Ça va aller enlever tous les schémas mentaux qui ont été attribués à cette expérience. »

Moins de résistance

Elle préfère parler de transformation plutôt que de changement. « Les gens s’autorisent à baisser la barrière de résistance et aller se connecter à eux, dans leur authenticité et leur essence profonde. Les gens comprennent, ça fait des liens conducteurs dans leur vie et tout vient s’attacher ensemble. C’est ce qui fait la puissance de cette approche. »

Puisque les gens ont vécu – et vivent encore – beaucoup d’émotions fortes liées à la crise de la Covid-19 et le confinement, Nathalie

Hamelin-- suggère d’être très attentif à ce qui se passe et ce qui, peut-être, remonte à la surface. « L’approche--- Bonhâme peut aider les gens en leur permettant de connaître leurs 10 ou 15 mots-racines, qui ont un lien avec les valeurs, l’identité et le sens. »

Cinq étapes sont à suivre dans son approche. « Il faut d’abord se connecter – donc respirer profondément au niveau du ventre. Ensuite, il faut s’observer dans l’amour et l’acceptation inconditionnelle. » Puis, il faut voir ce qui se passe sur les sept niveaux de conscience et sur les valeurs. Les trois dernières étapes sont de faire « le grand ménage intérieur » et se libérer, s’autoriser à être soi-même et exister enfin.