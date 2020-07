Bordeleau s’est rendu utile durant la pandémie

L’attaquant Thomas Bordeleau aurait certainement préféré que son année de repêchage se termine d’une autre façon. Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, le Québécois qui évolue pour le programme national de développement américain a plutôt décidé de se rendre utile et de retourner sur le marché du travail, en attendant que le hockey puisse reprendre.

Pendant quelques mois, le hockeyeur a travaillé pour une compagnie montréalaise affectée à la décontamination des taxis de la métropole, puis il a aussi fait de la livraison pour un restaurant situé près de la résidence familiale de Terrebonne.

« Je voulais aller aider et je pense que c’était mieux que de rester assis sur le divan toute la journée. Je voulais faire quelque chose de ma peau un peu et sortir de la maison », mentionne-t-il.

Cette manière de se changer les idées lui a permis d’oublier le fait que, peu de temps avant que la pandémie éclate, l’équipe des moins de 18 ans américaine se préparait au tournoi le plus important du programme, le Championnat mondial des moins de 18 ans.Du moins, un peu.

Été crucial

Parce qu’il n’en reste pas moins que son retour sur le marché du travail n’était que temporaire. Bordeleau n’attendait que la réouverture des gymnases et des patinoires pour pouvoir reprendre un régime d’entraînement complet.

Si les installations à la maison lui ont permis de continuer à s’entraîner presque normalement, depuis quelques semaines il a recommencé à patiner en compagnie de plusieurs joueurs professionnels, dont Jonathan Huberdeau, Frédérik Gauthier et Daniel Audette. Évidemment, ses présences quotidiennes dans le gymnase en plus de ses quatre entraînements sur glace l’ont forcé à quitter les emplois qu’il a occupés durant la pause.

« C’était un passe-temps pour moi, mais maintenant l’entraînement est redevenu trop intense. La compagnie est à un ami de la famille donc il comprend très bien la situation. »

Même si tout semble encore très lointain, Bordeleau se prépare à vivre certains des plus beaux moments de sa jeune carrière. Classé au 29e rang des patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement de la LNH, le hockeyeur québécois pourrait fort bien être repêché en première ronde du prochain repêchage de la LNH, qui semble de plus en plus destiné à avoir lieu au mois d’octobre.

Heureux de son choix

D’ailleurs, il ne regrette en rien sa décision de choisir l’avenue américaine pour se développer. Après deux saisons avec le programme national de développement américain, il devrait, l’an prochain, joindre les rangs des Wolverines de l’Université du Michigan. « Nous avons connu une bonne saison. Après ma première année [avec les moins de 17 ans], on avait beaucoup à prouver en tant qu’équipe cette année avec les moins de 18 ans. On a gagné un tournoi en Suède et terminé deuxièmes lors d’un autre en République tchèque. On se dirigeait vers le Championnat mondial des moins de 18 ans avec beaucoup de confiance, mais il a été annulé. Sur le plan personnel, je n’ai que de bonnes choses à dire sur le programme américain. Je m’y suis développé comme jamais et je sens que j’ai atteint un autre niveau.

Un engouement justifié pour Jake Sanderson

Il n’y a probablement pas un espoir du prochain repêchage de la LNH pour qui l’engouement a explosé autant que pour le défenseur du programme national américain des moins de 18 ans Jake Sanderson, et son coéquipier Thomas Bordeleau l’assure : c’est tout à fait justifié.

Le capitaine de l’équipe américaine est passé du 11e rang sur la liste de mi-saison au quatrième échelon sur le classement final. Plusieurs observateurs estiment qu’il sera repêché parmi les dix premiers au repêchage, et les plus crinqués avancent même qu’il pourrait être le premier défenseur sélectionné, devant Jamie Drysdale.

Il pourrait être disponible au neuvième rang, le rang prévu du Canadien de Montréal s’il s’incline face aux Penguins de Pittsburgh lors du tournoi de qualification des séries éliminatoires et qu’il n’obtient ensuite pas le premier choix au total lors de la deuxième loterie.

« Je pense qu’il était temps qu’il soit récompensé pour tout ce qu’il fait, a mentionné Bordeleau. Sandy, dans ma tête, est le joueur le plus complet avec qui j’ai eu la chance de jouer. Il est tellement bon dans tout ce qu’il fait, autant offensivement que défensivement. Il a tout pour réussir, et je suis convaincu qu’il va avoir du succès dans la LNH. Je n’ai que du positif à dire sur ce gars-là. L’équipe qui va le repêcher sera très chanceuse, et celles qui vont l’ignorer le regretteront. »

Attaque sous-estimée

Les plus grands détracteurs du défenseur gaucher de 6 pi 1 po et 185 lb prétendent qu’il ne possède pas le potentiel offensif nécessaire pour être considéré comme un espoir du top-10. En 44 parties la saison dernière, il a obtenu 29 points.

« Je pense que ses habiletés offensives sont très sous-estimées, ajoute Bordeleau. Je pense qu’il est excellent en attaque, et il a continué à s’améliorer tout au long de l’année. J’ai adoré jouer avec lui sur notre première vague d’avantages numériques la saison dernière. J’étais installé sur le long de la bande, à la hauteur des cercles, et lui à la pointe, et on contrôlait le jeu ensemble. Il a tous les atouts offensifs pour réussir. »

Sanderson doit, en théorie, joindre les rangs des Fighting Hawks de l’Université du Dakota du Nord, la saison prochaine.