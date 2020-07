Grand Prix de Styrie: «C’est de ma faute, j’ai fait le con...»

Souvent brouillon au cours des récentes années, Sebastian Vettel n’a rien à se reprocher. Pas cette fois, du moins.

La faute va à son coéquipier Charles Leclerc, qui a causé la perte des deux Ferrari dès les premiers instants du Grand Prix de Styrie, disputé hier en Autriche.

À peine trois virages après le signal du départ, le Monégasque tente une manœuvre trop optimiste pour surprendre quelques adversaires. En voulant plonger à l’intérieur, Leclerc harponne la monoplace de Vettel, dont l’aileron arrière amoché le forcera à l’abandon.

« Ce n’était pas le moment »

Deux tours plus tard, c’est au tour de Leclerc d’abdiquer après avoir endommagé le fond plat de son bolide pendant l’impact.

« C’est clairement de ma faute », a indiqué Leclerc sur les ondes du réseau Sky Sports. « J’ai fait le con. Je ne vois pas d’autre mot. En plus, ce n’était pas le moment pour faire ça. J’ai vu une occasion de gagner trois ou quatre positions, mais tout s’est refermé devant moi, a-t-il renchéri. Je me suis excusé auprès de Sebastian. »

Pas d’espace à gauche

Vettel, lui, n’a pas caché qu’il a été surpris par le comportement de son partenaire chez les Rouges.

« Il est peut-être arrivé un peu trop vite », a souligné le quadruple champion du monde en revoyant les images. « Je n’entendais pas à ce que Charles tente quelque chose à cet endroit. Il n’y avait plus d’espace. »

Vettel a totalement raison. Le peloton était particulièrement animé devant lui. Un coup de volant vers la gauche aurait été aussi néfaste pour lui.

Leclerc comprendra qu’au premier tour, on ne gagne pas une course, mais qu’on peut certes la perdre...

Stroll : « J’ai été patient... »

Classé septième à l’arrivée, tout juste derrière son coéquipier Sergio Pérez, Lance Stroll s’est montré satisfait de sa prestation.

« J’ai perdu beaucoup de temps à tenter de doubler Daniel Ricciardo, a raconté le pilote québécois. Il était plus rapide que moi à l’entrée et à la sortie du premier virage du circuit, ce qui m’a compliqué la tâche. »

À l’avant-dernier tour (70e), Stroll est passé à l’attaque, et ça lui a réussi.

« J’ai été patient, a-t-il reconnu, mais je devais tenter quelque chose avant la fin. Notre voiture est compétitive, et c’est prometteur pour les prochaines courses. »

Ce qu’il faut retenir

MAGISTRALE DÉMONSTRATION SOUS LA PLUIE

On dit souvent que c’est sous la pluie que les meilleurs pilotes peuvent exprimer tout leur talent et surtout faire très mal paraître le reste du peloton en F1. La magistrale démonstration de Lewis Hamilton lors de la séance de qualifications, samedi, au circuit de Spielberg, en Autriche, a clairement démontré qu’il était dans une classe à part. Avec la meilleure voiture du plateau, on en convient, il est évidemment avantagé. Mais le Britannique a survolé la concurrence quand il a repoussé à 1,2 seconde son plus sérieux rival, Max Verstappen, et à 1,4 seconde son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas.

DES RECORDS MENACÉS

Après avoir mené de bout en bout le Grand Prix de Styrie, deuxième étape d’une saison écourtée, signant au passage sa 85e victoire en F1, Lewis Hamilton s’approche de plus en plus du record de 91 détenu par Michael Schumacher. Une autre marque de l’Allemand est aussi menacée, celle du plus grand nombre de présences sur le podium. Le Britannique en compte maintenant 152 contre 155 pour Schumacher.

UN CHAMPION EN DEVENIR ?

Photo AFP

L’accession à la F1 n’a pas été de tout repos pour George Russell, résigné à piloter la pire voiture en F1. Mais le jeune espoir britannique, âgé de 22 ans à peine, s’est montré très brillant quand il a qualifié sa Williams au 11e rang sous la pluie en qualifications samedi. Russell, produit de la filière Mercedes, est destiné à occuper un baquet au sein de l’écurie allemande d’ici un an ou deux. Il a été couronné champion dans la série GP3 (2017) et en Formule 2, l’antichambre de la F1, l’année suivante.

- Louis Butcher

Résultats

2e étape du Championnat du monde de F1

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) : 1h, 22min, 50,683 s

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) : à 13,719 s

3. Max Verstappen (PB/Red Bull-Honda) : à 33,698 s

4. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) : à 44,400 s

5. Lando Norris (GBR/McLaren Renault) : à 1:01,470 s

6. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) : à 1:02,387 s

7. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) : à 1:02,453 s

8. Daniel Ricciardo (AUS-/Renault) : à 1:02,591 s

9. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) : à 1 tour

10. Daniil Kvyat (RUS/Alpha Tauri-Honda) : à 1 tour

11. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) : à 1 tour

12. Kevin Magnussen (DAN/Haas- Ferrari) : à 1 tour

13. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) : à 1 tour

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) : à 1 tour

15. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri-Honda) : à 1 tour

16. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) : à 2 tours

17. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) : à 2 tours

18. Esteban Ocon (FRA/Renault) : problème mécanique 26e tour

19. Sebastian Vettel (ALL-/Ferrari) : accident au 2e tour

20. Charles Leclerc (MON/Ferrari) : abandon au 5e tour

Classement des pilotes

1. Valtteri Bottas (FIN) : 43 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) : 37

3. Lando Norris (GBR) : 26

4. Charles Leclerc (MON) : 18

5. Sergio Pérez (MEX) : 16

6. Max Verstappen (PB) : 15

7. Carlos Sainz Jr (ESP) : 13

8. Alexander Albon (THA) : 12

9. Pierre Gasly (FRA) : 6

10. Lance Stroll (CAN) : 6

11. Esteban Ocon (FRA) : 4

12. Daniel Ricciardo (AUS) : 4

13. Antonio Giovinazzi (ITA) : 2

14. Daniil Kvyat (RUS) : 1

15. Sebastian Vettel (ALL) : 1

16. Romain Grosjean (FRA) : 0

17. Kevin Magnussen (DAN) : 0

18. Kimi Räikkönen (FIN) : 0

19. Nicholas Latifi (CAN) : 0

20. Daniel Ricciardo (AUS) : 0

Classement des constructeurs

1. Mercedes : 80 pts

2. McLaren-Renault : 39

3. Red Bull-Honda : 27

4. Racing Point-Mercedes : 22

5. Ferrari : 19

6. Renault : 8

7. Alpha Tauri-Honda : 7

8. Alfa Romeo-Ferrari : 2

9. Haas-Ferrari : 0

10. Williams-Mercedes : 0