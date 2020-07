Chasse à l’homme : aucune hypothèse n’est exclue par les policiers

À la recherche d’un fugitif ou d’un corps? La Sûreté du Québec (SQ) n’exclut aucune hypothèse dans ses recherches pour retrouver Martin Carpentier, le père des deux fillettes retrouvées mortes à Saint-Apollinaire.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Le Québec pleure pour les fillettes décédées

• À lire aussi: Chasse à l’homme: que se passe-t-il dans la tête de Martin Carpentier?

• À lire aussi: Une vidéo montrant Martin Carpentier refait surface

Bien que plusieurs citoyens affirment avoir aperçu l’homme de 44 ans recherché depuis mercredi soir, les policiers, eux, confirment qu’ils ne l’ont pas aperçu.

Tous les scénarios sont donc toujours étudiés par la SQ qui continue de ratisser un secteur boisé de Saint-Apollinaire. Le corps policier doit combiner à la fois les techniques de recherche pour un corps et celles pour une personne en cavale.

Recherches au sol

Selon ce qu’a observé Roger Ferland, ex-enquêteur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), les policiers concentrent leurs recherches au sol.

«Les policiers étaient à courte distance entre eux, de trois mètres ou un mètre, dépendamment combien c’est dense ou pas, de façon à s’assurer qu’au sol il n’y a rien à côté d’eux», explique-t-il.

«Il faut vraiment couvrir le territoire parce que s’il est sans vie, on n’aura pas de signe du tout et ce n’est pas par les airs qu’on va l’avoir, le boisé est vraiment trop fort», ajoute l’ex-enquêteur.

La densité de la forêt complique d’ailleurs le travail de recherche des policiers.

«On voit que le sol est couvert de fougères, de jeunes branches, de jeunes pousses partout. C'est très dense. Si quelqu'un était couché au sol, on ne le verrait pas», affirme M. Ferland.

Afin de s’assurer de passer le secteur au peigne fin et de ne manquer aucun indice, les policiers font ce qu’ils appellent des recherches statiques.

«Quand on le fait, on essaie d'être extrêmement systématique, on reste à distance, les policiers, l'un de l'autre, de façon à se voir, avec GPS également», explique l’ex-enquêteur.

Plusieurs chalets dans le secteur

Dimanche matin, des policiers en véhicule tout terrain (VTT) ont commencé leur journée de recherche dans un sentier menant à plusieurs chalets.

Certains propriétaires de chalet du secteur étaient d’ailleurs ravis de voir les agents.

«J'aime mieux qu'ils soient là pour que j'aille voir, que d'y aller tout seul. J'étais craintif un peu», raconte Denis Lévesque, un des propriétaires.

Un des problèmes, dans ce secteur, c’est qu’on y retrouve plusieurs chalets et que la majorité d’entre eux ne sont habités que quelques semaines dans l’année ou seulement le week-end.

Il s’agit d’une problématique supplémentaire pour les policiers qui peut s’avérer être un avantage pour le fugitif puisqu’il pourrait y trouver facilement un refuge et de la nourriture.

Martin Carpentier est en cavale depuis mercredi soir après que sa voiture ait été impliquée dans un accident sur l’autoroute 20 près de Saint-Apollinaire.

Une alerte Amber a été déclenchée jeudi après-midi puisque les deux filles de l’homme, Norah et Romy Carpentier, étaient également disparues.

Les corps des deux fillettes ont été retrouvés dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire samedi matin.

Les recherches se poursuivent depuis afin de le retrouver.

La Sûreté du Québec invite les gens qui auraient des informations sur Martin Carpentier à composer le 911.