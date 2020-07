Encore près de 60 000 contaminations aux États-Unis en 24 h

Les États-Unis, le pays le plus affecté par la pandémie de coronavirus, ont recensé dimanche 59 747 nouvelles contaminations en 24 heures, selon le bilan quotidien de l’Université Johns Hopkins.

Le nombre de cas confirmés s’établit à 3 301 820 et le nombre de décès à 135 171 (442 de plus en 24 h), selon cette université basée à Baltimore (est) et dont les bilans font référence.

Samedi, le nombre de nouvelles infections aux Etats-Unis avait atteint un record de 66 528 en 24 h.