Football universitaire: un contexte «déchirant», pour l'entraîneur de McGill

L’entraîneur-chef de l’équipe de football de l’Université McGill, Ronald Hilaire, trouve ça difficile d’être loin de ses étudiants-athlètes.

«C’est déchirant, a-t-il affirmé avec émotion. Je considère mes jeunes comme mes propres enfants. Les membres de mon équipe, c’est une prolongation de ma famille. C’est déchirant de ne pas pouvoir avoir de contact physique comme nous en avions avant.»

Contrairement aux autres équipes montréalaises du circuit universitaire québécois, McGill n’a pas repris l’entraînement. Le club tient des rencontres via vidéoconférence, mais pour Hilaire, ce n’est pas la même chose. Les interactions devant un écran ne lui permettent pas de jouer pleinement son rôle.

«Habituellement, nous leur parlons de bien plus. Je crois que le rôle d’un entraîneur, c’est de leur parler d’autre chose que seulement le football.»

Hilaire a toutefois noté qu’il se trouvait chanceux de vivre cette situation «en 2020 et non en 1960», car il peut au moins avoir certains contacts avec ses jeunes.

Une question de sécurité

Si McGill n’a pas encore repris l’entraînement, c’est une question de sécurité, selon l’entraîneur.

«Par mesure de précaution, nous n’avons toujours pas permis à nos jeunes de s’entraîner sur le terrain de l’université, a-t-il expliqué. Nous voulons nous assurer de mettre toutes les mesures en place pour éventuellement faire un retour à l’entraînement le plus sécuritaire possible.»

Hilaire croit cependant qu’il retrouvera ses footballeurs dans un avenir proche.

«Nous travaillons sur ça depuis des mois avec notre équipe médicale et les membres de la haute direction. Nous voulons offrir à nos joueurs un environnement le plus contrôlé possible pour qu’ils soient en sécurité. Ça devrait être bientôt, mais je ne peux pas encore parler de date.»

Le soutien des autres pilotes

Dans ces circonstances difficiles, Hilaire a trouvé une certaine forme de réconfort chez les autres entraîneurs-chefs du circuit québécois. Les cinq hommes organisent une vidéoconférence tous les vendredis pour échanger des idées.

«C’est super important, a clamé Hilaire. Oui, nous sommes tous des compétiteurs sur les terrains de football d’août à décembre. Mais, nous aussi des confrères qui veulent faire grandir notre sport. Nous voulons améliorer la situation de nos étudiants-athlètes.»

«Ça nous permet aussi de garder notre santé mentale, a-t-il ajouté. Comme entraîneur, l’expérience est aussi difficile pour nous. Parler avec d’autres personnes dans la même situation que toi, ça nous donne des pistes pour mieux naviguer de notre côté.»

Hilaire veut d’ailleurs que cette habitude prise en mars dernier se poursuive après que la COVID-19 eut arrêté de faire des siennes.

«Même après la pandémie, je crois que c’est quelque chose que nous devrions continuer. Peut-être pas à toutes les semaines, mais nous devrions poursuivre nos échanges. C’est quelque chose qui se fait énormément aux États-Unis.»

Des entraîneurs dans l’incompréhension

U Sports a créé une bombe en n’accordant pas une année d’admissibilité supplémentaire aux athlètes de 24 ans qui fêteront leur 25e anniversaire durant la prochaine année.

Considérant que les circuits de l’Ontario, de l’Ouest et des Maritimes n’auront pas de saison en 2020, cela signifie que les étudiants-athlètes dans cette situation ont joué leur dernier match universitaire.

Au Québec, il n’y a toujours pas eu de décision prise concernant la prochaine campagne, mais cela n’empêche pas les entraîneurs de la Belle Province d’être choqués par le choix de l’organisme qui chapeaute le sport universitaire au pays.

«C’est une décision que je ne comprends pas», a indiqué l’entraîneur-chef de l’équipe de football de l’Université McGill, Ronald Hilaire.

«Je n’ai pas eu la chance de parler avec mes jeunes qui pourraient ne plus jamais porter le gilet de l’Université McGill, a-t-il ajouté dans une discussion tenue vendredi. Nous allons devoir avoir une bonne conversation en famille et voir ce que nous pourrions faire ou comment je pourrais les aider pour leur vie future.»

De son côté, le pilote des Stingers de Concordia, Brad Collinson, croit que cela n’aura pas seulement un impact sur les finissants.

«Ce n’est pas juste les gars de 24 ans, cela va affecter plein d’autres gars, a-t-il dit. Nous avons des recrues qui arrivent, qui avaient quatre ans d’admissibilité et qui en ont maintenant juste trois en raison de leur âge.»

«Ce n’est pas de leur faute, la COVID-19. Ce n’est pas eux qui décideront d’annuler la saison. C’est vraiment triste», a poursuivi Collinson.

«J’espère qu’ils vont revenir sur leur décision et nous voyons qu’il y a de la grogne sur les réseaux sociaux. Nous allons les soutenir et espérer que ça change. Ce n’est pas juste pour nos jeunes», a clamé l’entraîneur des Stingers.