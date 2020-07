Grand Prix de Styrie: des points pour Lance Stroll, une victoire pour Lewis Hamilton

Le Québécois Lance Stroll a inscrit ses premiers points de la saison de Formule 1, terminant septième du Grand Prix de Styrie remporté par Lewis Hamilton, dimanche, sur le circuit de Spielberg en Autriche.

Celui-ci a obtenu son 85e gain en carrière, tout en permettant à Mercedes de réaliser le doublé. Gagnant du Grand Prix d’Autriche la semaine dernière au même endroit, Valtteri Bottas a dépassé Max Verstappen dans les derniers tours pour prendre le deuxième rang. Derrière Alexander Albon, quatrième, il y a eu passablement d’action. Lando Norris a grimpé au cinquième échelon pendant le dernier tour, coiffant au passage les deux pilotes de Racing Point, Sergio Perez et Stroll.

Photo AFP

Du côté de Ferrari, ce fut le désastre. Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont été contraints à l’abandon après un accrochage survenu durant les premières secondes de l’épreuve. Leclerc a tenté de dépasser son coéquipier à l’approche d’un virage et a été incapable d’éviter le choc. Vettel a pris le chemin du garage sur-le-champ, tandis que le Monégasque a essayé de revenir en piste avant d’abandonner.

«Je me suis excusé, même si cela ne suffit pas dans de tels moments. Je suis déçu de moi-même et j’ai laissé tomber l’équipe, a admis Leclerc par le biais de propos rapportés sur le compte Twitter de la Formule 1. Je suis désolé, même si dire cela n’est pas assez. Nous n’avons pas besoin de cela, l’équipe non plus. J’ai envoyé tous les plans de l’organisation à la poubelle.»

Sur Williams, le Canadien Nicholas Latifi s’est contenté de la 17e place.

Le prochain événement de la Formule 1 sera le Grand Prix de Hongrie dans une semaine.