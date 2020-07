Le match du Toronto FC reporté à lundi

Le match qui devait opposer le Toronto FC au D.C. United dans le groupe C du tournoi de la Major League Soccer (MLS), dimanche avant-midi, aura finalement lieu lundi matin. Les deux équipes entameront la partie à 9h, a confirmé le circuit Garber, dimanche, sur son site internet.

La rencontre était initialement prévue vendredi, mais l’équipe canadienne est arrivée tardivement à Orlando, repoussant la date du match à dimanche. Lors de cette tentative de reprise, c’est un cas positif à la COVID-19 et un autre test qui n’a pu être analysé avec exactitude qui ont empêché les deux équipes de donner le coup d’envoi à leur tournoi.

Ce changement a entraîné le report du match entre l’Impact de Montréal et ses rivaux canadiens. Prévue mercredi soir, la rencontre aura finalement lieu jeudi soir à 20h. Même son de cloche pour le match impliquant les deux autres membres du groupe C. Prévu jeudi soir, le match impliquant le D.C. United et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre se jouera vendredi soir à 20 h.

Le chamboulement de l’horaire a aussi entraîné un autre léger changement. Le match prévu à 22h30, mercredi, entre les Earthquakes de San Jose et les Whitecaps de Vancouver a été devancé de 90 minutes. Les deux formations commenceront donc leur match à 21h.