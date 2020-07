Le mystère s’atténue

L’émission culte des années 1980 Dossiers mystère renaît sur Netflix. Sa nouvelle incarnation divertit, mais manque légèrement de piquant. Le plaisir coupable de toute une génération d’enfants et d’adolescents impressionnables n’est malheureusement plus ce qu’il a déjà été. Voilà pourquoi on préfère se retaper les épisodes originaux offerts sur Amazon Prime.

Tout le monde se souvient de Dossiers mystère, ou Unsolved Mysteries en anglais. Née en 1987 au réseau américain NBC, cette série documentaire a terrorisé plusieurs âmes sensibles en rapportant des crimes non résolus, des disparitions jamais élucidées et – surtout – des phénomènes paranormaux.

Plusieurs années après avoir quitté les ondes et sombré dans l’oubli, comme la plupart des affaires qu’elle déterre, la série réémerge sur Netflix avec six nouveaux épisodes. Mais pour une raison qu’on ignore, elle a été rebaptisée Les enquêtes extraordinaires en français.

Il s’agit pourtant bel et bien de Dossiers mystère, puisqu’au générique d’ouverture, on retrouve avec grand bonheur son fameux indicatif musical, légèrement revampé. Durant ces 30 secondes strictement instrumentales, la magie opère toujours.

Déception

Le reste est toutefois décevant. Les histoires racontées présentent un certain intérêt, mais après avoir visionné un nombre incalculable de séries de type true crime au cours des dernières années, nos critères sont évidemment plus sévères.

Prenons le premier épisode, par exemple. On y brosse le portrait de Ray et Allison Rivera, un couple qui mène une vie tranquille jusqu’au jour où monsieur « quitte précipitamment la maison » après avoir reçu un coup de téléphone. Une semaine plus tard, son corps est retrouvé sans vie. Cet ancien joueur de water-polo qui rêvait de devenir cinéaste se serait jeté du toit d’un hôtel de Baltimore. Le conte de fées vient de tourner au cauchemar.

Le scénario est bien ficelé, les témoignages sont convaincants, mais après 52 minutes, on continue de tourner en rond dans l’enquête. Et c’est là qu’on se rappelle le titre du programme : Dossiers mystère. Nos questions restent sans réponses.

C’est le même manège à chaque épisode. Même celui consacré aux extra-terrestres déçoit. On nous transporte en septembre 1969 au Massachusetts. Lors d’une même soirée, des citoyens d’un même comté, sans liens apparents entre eux, observent un « phénomène inexpliqué ». Alors qu’un parle d’« un immense objet flottant », l’autre mentionne « une grosse boule de lumière », et ainsi de suite. Deux intervenants révèlent même avoir été enlevés pendant quelques minutes. Leurs témoignages sont convaincants, mais après une dizaine de minutes, on serait passé au sujet suivant.

Plaisir coupable

Voilà pourquoi on préfère regarder les premières saisons de Dossiers mystère, qu’Amazon Prime relaie depuis quelque temps. Catégorie plaisir coupable, c’est difficile à battre. À elles seules, les reconstitutions valent le prix de l’abonnement mensuel au service. Elles sont aussi mal jouées qu’un téléfilm de série B qui passe en reprise l’après-midi.

Et que dire des cas étudiés ! Un monstre aux allures de kangourou-reptile qui terrorise des habitants de Puerto Rico, des herbes sud-américaines qui stimulent la libido, une agence qui muselle des gens qui prétendent avoir observé des ovnis... Sortez le pop-corn !

Malheureusement, la version doublée en français d’Unsolved Mysteries que TQS a relayée au tournant des décennies 1980 et 1990 n’est pas offerte sur Amazon Prime. On doit se contenter de l’originale, pilotée par Robert Stack, qui présentait chaque dossier d’une voix grave et veloutée, juste assez pompeuse. Le tout, en errant dans un décor de vieux manoir mal éclairé, ou encore de ruelle malfamée.

Avis à ceux qui songent à revisiter la série, vous y verrez Matthew McConaughey dans son tout premier rôle en carrière. Dans une reconstitution particulièrement mélodramatique, l’acteur joue un jeune homme poignardé à mort alors qu’il tondait la pelouse. Vous pourrez admirer sa prestation dans l’épisode 12, saison 5.

► Les enquêtes extraordinaires (Unsolved Mysteries) est offert en version française (avec ou sans sous-titres) sur Netflix.

► Les 12 premières saisons sont sur Amazon Prime en anglais seulement.