PGA: Collin Morikawa se lève devant Justin Thomas

L’Américain Collin Morikawa a eu raison de son compatriote Justin Thomas au troisième trou de prolongation pour remporter l’Omnium Workday Charity du circuit de la PGA, dimanche, à Dublin, en Ohio.

Contrairement à son vis-à-vis, le vainqueur a sauvé la normale lors de ce trou – en fait le 10e du parcours du Muirfield Village – pour décrocher sa deuxième victoire en 24 départs chez les professionnels en carrière.

Meneur après trois rondes, Thomas (69) semblait en bonne position pour se sauver avec les grands honneurs au 18e fanion réglementaire. Cependant, il a raté un roulé de quelques pieds pour commettre le boguey. Son rival a, pour sa part, réussi le sien pour forcer la prolongation. Au cours de celle-ci, Morikawa (66) a été spectaculaire au deuxième trou supplémentaire en prolongeant le débat à l’aide d’un long roulé. Sur le trou suivant, Thomas s’est placé en difficulté en envoyant sa balle près d’un arbre, facilitant la tâche de l’éventuel gagnant.

Les deux golfeurs ont conclu avec un cumulatif de 269 (-19), quatre coups devant le Norvégien Viktor Hovland (71).

Chez les Canadiens, Roger Sloan (70) a terminé à égalité en 27e place à 281 (-7). Adam Hadwin (68) et Corey Conners (70) ont fini respectivement 35e et 39e, à deux et trois coups de Sloan. Mackenzie Hughes (75) et Nick Taylor (71) ont partagé le 48e échelon à 285 (-3).