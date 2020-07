Plusieurs cas de COVID-19 chez le Canadien

Quelques joueurs du Canadien de Montréal auraient contracté le COVID-19.

Selon les informations du site The Athletic, au moins trois joueurs auraient été affectés par le virus. La Ligue nationale de hockey (LNH) et l’organisation du Canadien ont refusé de donner plus d’informations à ce sujet en raison de la politique quant au droit d’un joueur à la confidentialité médicale.

Depuis hier, le défenseur Karl Alzner a renoncé à jouer lors du plan de retour au jeu de la LNH. L’attaquant Max Domi manquera, pour sa part, au moins la première semaine du camp d’entraînement de l’équipe, lui qui souffre du diabète de type 1.

Au total, 29 joueurs ont sauté sur la patinoire de Brossard depuis le début de la phase 2 du plan de retour au jeu. Une première pratique doit avoir lieu lundi.