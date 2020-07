Roxane Bruneau: «J’avais peur de tout»

Après des années sombres marquées par une profonde anxiété, Roxane Bruneau a aujourd’hui trouvé la lumière et savoure pleinement une carrière qui marche à plein régime depuis la sortie de son premier album, en 2017. Même que la pandémie lui a fait constater, paradoxalement, à quel point la scène lui manquait. Une chose qu’elle n’aurait jamais cru possible à ses débuts, alors que fouler les planches la rendait malade.

Roxane Bruneau fait partie des artistes qui ont été conviés à renouer avec la scène ces jours-ci, le temps de quelques concerts extérieurs grâce à la tournée TD musiparc. Un cadeau pour celle qui a difficilement vécu l’arrêt abrupt des spectacles en mars.

« Au début, quand on m’a appelée pour me dire que je ne ferais rien pendant deux semaines, j’étais contente et j’ai pris ça comme des vacances, explique-t-elle au bout du fil. Mais quand on m’a appelée pour me dire que ça ne recommencerait pas, ç’a été le burn-out pendant deux jours. »

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Roxane Bruneau confie toutefois avoir tiré beaucoup de positif de la période de confinement. « J’ai commencé à m’entraîner, à manger mieux, dit-elle. J’ai renoué avec mes anciens amours du web, j’ai créé du contenu. »

Mais aussi, « j’ai découvert que j’aimais plus ça que je pensais, faire de la scène, ajoute-t-elle. Je pense que maintenant, je vais embrasser encore plus le processus de tournée ».

Paradoxal

Il y a quelques années, pourtant, la jeune femme de 29 ans qui était aux prises avec de graves problèmes d’anxiété n’aurait probablement jamais cru qu’elle pourrait dire un jour avoir soif de connexion avec les gens.

« Ma première fois sur scène, je pensais mourir, se rappelle-t-elle. J’étais malade avant chaque spectacle, je pleurais et j’avais mal partout. Je regarde des photos de ce temps-là et j’étais tellement maigre que c’était triste. J’étais grugée par l’anxiété. Je ne sais pas comment j’ai réussi à passer à travers ça. Je pense que c’est vraiment l’amour des gens et de mon band qui a fait que je suis encore là aujourd’hui, et que je le gère. »

« Mais si je n’avais pas eu du fun sur la scène la première fois, je ne l’aurais jamais refait », précise-t-elle.

Renaître grâce au web

Ses problèmes d’anxiété remontent à l’adolescence. En entrevue, elle aborde le sujet sans détour.

« Je n’ai pas été capable de finir l’école parce que je ne fitais pas dans le moule, raconte-t-elle. Dans le temps, on ne mettait pas facilement le doigt sur la difficulté. Aujourd’hui, les TDAH, les anxieux, tout est plus accepté, plus reconnu. Là, j’étais juste une crisse de fatigante pour tout le monde ! »

« J’avais peur, peur d’avoir peur, peur de ne pas être bonne, peur de ne pas être prise, peur de faire un CV, peur de payer à une caisse ! J’avais peur de tout », poursuit-elle.

À l’époque, une amie lui a déniché un boulot chez Pizza Hut. « Je survivais parce que ma patronne était vraiment fine, et elle me donnait des restants. Je me disais que j’allais finir là, parce que je ne sais rien faire d’autre. C’est internet qui m’a sortie de là. »

Dans son un et demi, Roxane Bruneau se met à faire des petits sketches sur le web pour ses amis. Ça devient rapidement viral bien malgré elle, et on connaît la suite. Elle a aujourd’hui 125 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.

« Les gens m’aimaient, s’étonne-t-elle. Et moi, je ne m’aimais tellement pas que ça me faisait du bien que les gens m’aiment. »

Mais aujourd’hui, elle se fait tout de même un devoir d’encourager les jeunes à « finir leurs études et [à] trouver des alternatives. Parce que moi, j’ai été chanceuse. Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus ».

Roxane Bruneau ne peut pas encore parler de l’anxiété au passé. Mais elle gère mieux la chose depuis qu’elle a vu un professionnel de la santé qui a « mis le doigt sur le bobo » au début de sa carrière.

Elle a hâte de retrouver la scène, mais elle se dit quand même « traumatisée de recommencer. C’est quelque chose qui me rend encore anxieuse d’aller loin, de coucher ailleurs. C’est très pénible pour mon cerveau qui ne marche pas comme tout le monde ».

Fière

Néanmoins, elle ne peut qu’être fière du chemin parcouru. Il s’est écoulé plus de 40 000 copies de son premier album, elle remplit ses salles et a remporté un Félix pour Des petits bouts de toi, sacrée chanson de l’année à l’ADISQ l’automne dernier. Une visibilité qui, selon ses dires, a fait faire « un 360 » à sa carrière.

« Ça ne se peut juste pas quand j’y pense. Même donner cette entrevue, aujourd’hui, c’est un miracle. »

► Roxane Bruneau sera en spectacle le 15 juillet à la baie de Beauport, et le 18 juillet à Gatineau.

Un lourd secret dévoilé

Capture d'écran Youtube

Durant la pandémie, Roxane Bruneau a finalement décidé de révéler que sa poignante chanson Le secret, qui porte sur la violence conjugale et qu’elle a écrite à l’âge de 12 ans, est en réalité sa propre histoire et celle de sa mère.

Dans une vidéo mise en ligne le 7 juin, elle explique que le texte est inspiré de ce que sa mère a vécu avec un ancien conjoint violent (qui n’est pas son père), ce qu’elle avait refusé de faire depuis sa sortie, en 2017. Le clip a été vu plus de 175 000 fois depuis.

« Mon but, c’était de ne pas en parler du tout, dit-elle. On m’a posé la question plein de fois. Mais je ne voulais pas commencer ma carrière avec quelque chose de personnel. Je voulais que les gens s’intéressent à ma musique avant toutes mes petites bibittes existentielles. Et ce n’est pas quelque chose qui est facile à dire non plus. »

Un déclic s’est fait dans sa tête lorsqu’elle a vu une publicité de SOS violence conjugale durant la pandémie. « Ce n’était pas tant pour sortir mon histoire. Mais pour peut-être aider une seule personne pendant le confinement. On a donc refait la chanson, on l’a publiée sur les plateformes, et les sous amassés vont à SOS violence conjugale. C’était ça, mon but. »

« Ma mère m’a dit : “Si c’est pour aider des gens, tu racontes ce que tu veux.” »

La chanson fait beaucoup réagir lorsqu’elle l’interprète en spectacle. « Je vois les femmes pleurer, je suis capable de spotter celles qui en ont vécu dans la salle. Il y a une fille qui est venue me voir à un moment donné, et elle m’a dit : “Moi, j’ai un garçon de huit ans, et il a attendu que son père parte pour me faire écouter la chanson. Et quand je l’ai écoutée, je l’ai quitté.” Ça, ça m’a vraiment fuckée. Je venais de commencer, et des témoignages comme ça, je n’étais pas prête à recevoir ça. »

Un deuxième album en chantier

Roxane Bruneau est reconnue pour sa poésie crue, qui ne s’enfarge pas dans les métaphores. Artiste entière et sans filtre, elle promet qu’autant d’émotions fortes ont été à la base de la création du deuxième album que sur le premier. Elle a d’ailleurs profité de la pandémie pour enregistrer cet album, dans sa salle de bain, qu’elle a transformée en studio.

« Je suis contente, le deuxième album me ressemble vraiment plus, surtout au niveau de la musique. C’est du Roxane Bruneau 2.0, mais il y a encore beaucoup de chansons deep. Il y a beaucoup de peur dans l’album. La peur de perdre les gens, qu’ils se désintéressent. »

À quand aura-t-on droit à ce deuxième opus ? « Je vais le lancer quand je vais pouvoir faire un lancement devant des gens. Sinon, c’est comme accoucher, et que personne ne peut venir voir le bébé ! »