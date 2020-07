Une ambiance de feu de camp pour Kevin Parent

Une belle soirée d’été, des chansons connues et une ambiance de feu de camp, Kevin Parent a passé avec succès le test du spectacle en mode ciné-parc.

L’auteur-compositeur et interprète gaspésien était de passage sur le bord du fleuve, dimanche, à la Baie-de-Beauport avec sa troisième de cinq prestations à l’occasion de la tournée TD musiparc.

C’est sous la forme de trio, avec la violoncelliste Marianne Croft et le batteur Michel Roy, qu’il a revisité les pièces phares de son répertoire et aussi quelques nouvelles dans un spectacle livré en mode acoustique devant une centaine de voitures.

Il a d’ailleurs lancé sa prestation avec la petite nouvelle Pars avec moi qu’il a lancée, il y a quelques semaines.

« On a une belle soirée. Le ciel est beau », a-t-il lancé.

La violoncelliste Marianne Croft, aux cheveux magenta, apporte des couleurs intéressantes. On a été en mesure de le constater durant La jasette et aussi durant l’incontournable Seigneur de son album Pigeon d’argile, lancé il y a 25 ans. Croft et le batteur Michel Roy ajoutent aussi leurs voix.

En entrevue, la semaine dernière, Kevin Parent avouait qu’il n’était pas au courant de ce que l’on pouvait faire en termes de prestation en mode ciné-parc. Il croyait qu’il fallait favoriser l’acoustique en opposition à un mode plus électrique qu’il était possible de faire. Une information qu’il aurait aimé avoir. Ce qui ne l’a pas empêché de très bien se tirer d’affaire.

Tel un chef d’orchestre, Kevin Parent dicte et dirige les musiciens, initiant des jams et des grooves sur le vif, comme il l’a fait durant Father on the Go et Mother of the Child où Marianne Croft a effectué de belles vocalises. Il laisse beaucoup de place à ses deux musiciens.

Les « chums » du K-Mart

Durant un segment de deux chansons en anglais, Kevin Parent a suggéré aux gens qui aiment moins de porter attention au violoncelle.

«Ils peuvent même changer de poste», a dit le batteur Michel Roy, en faisait référence à la fréquence FM du concert.

Un segment où il s’est un peu égaré un peu avant de ramener son monde avec Boomerang et ses chums « ben comiques et ben smattes » qu’on achète au K-Mart, Ado Maso et Maudite jalousie.

La foule a insisté et réclamé, à coups de klaxons, un dernier rappel qu’il n’aura pas eu.

Kevin Parent a deux concerts à offrir d’ici la fin de cette tournée. Il sera à Bromont jeudi et à Mercier vendredi.

La série TD musiparc se poursuit mercredi avec les prestations de Roxanne Bruneau (Baie-de-Beauport), Matt Lang (Bromont), Les Denis Drolet (Gatineau), Marc Dupré (Mercier) et le duo Dominic et Martin (ICAR Mirabel).