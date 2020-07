Auston Matthews confirme qu'il a bien attrapé la COVID-19

Auston Matthews, la vedette des Maple Leafs de Toronto, a profité de la première journée du camp d’entraînement des siens pour confirmer qu’il avait bel et bien attrapé la COVID-19.

Celui qui n’est plus affecté par le virus en a discuté avec les médias lors d’une vidéoconférence tenue lundi.

«Pour être honnête, je ne sais pas où je l’ai attrapé, a dit le joueur de centre. Je pense que la Ligue nationale et tout le monde essaient de faire de leur mieux avec les informations qu’ils ont, et ce, afin que nous soyons dans un environnement le plus sécuritaire possible.»

Matthews a été aux prises avec la COVID-19 lorsqu’il était en Arizona. Il partageait d’ailleurs sa demeure avec le gardien numéro 1 des Leafs, Frederik Andersen. L’homme masqué n’a cependant pas été contaminé.

Le premier choix du repêchage de 2016 n’a pas réellement été affecté par le virus.

«Cela n’a pas gêné mon entraînement, a-t-il dit. J’ai pu faire des choses à la maison. Évidemment, je n’ai pas pu sortir [de la maison] ou faire quoi que ce soit. J’étais à peu près asymptomatique.»

Les coéquipiers et entraîneurs de Matthews ne sont pas inquiets de voir le numéro 34 revenir en force lors du retour au jeu.

«Auston a travaillé dur et il a donné tout ce dont il était capable selon les circonstances, a lancé l’entraîneur-chef Sheldon Keefe. Ce ne sera pas long avant que son niveau de conditionnement soit au même niveau que ses habiletés.»

«Il a une très belle fiche lorsqu’on revient d’une saison morte et il a cette capacité de commencer très rapidement, a ajouté John Tavares. J’ose croire que ça ne lui prendra pas beaucoup de temps.»

En effet, Matthews fait très bien lors du tout premier match de la saison, après une saison morte. En quatre pareilles occasions au cours de sa carrière, l’attaquant a inscrit neuf buts.

Les Maple Leafs prendront part au tour qualificatif des éliminatoires du circuit Bettman, lors duquel ils affronteront les Blue Jackets de Columbus.