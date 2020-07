Canucks : Ferland n’y est pas

L’attaquant des Canucks de Vancouver Micheal Ferland brillait par son absence, lundi, lors de l’ouverture des camps d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Afin de respecter la nouvelle politique du circuit Bettman, la formation de la Colombie-Britannique n’a pas été en mesure de donner une raison expliquant la nature de son absence.

En 2019-2020, Ferland dispute sa première campagne dans l’uniforme des Canucks, lui qui a paraphé une entente de quatre ans et d’une valeur totale de 14 millions $ l’été dernier. Il a cependant été limité à seulement 14 parties en raison d’une commotion cérébrale. Avant de se blesser, l’ailier gauche avait amassé un but et quatre mentions d’aide pour cinq points.

Les Canucks prendront part au tour qualificatif des éliminatoires de la LNH. Ils y affronteront le Wild du Minnesota dans une série d’un maximum de cinq rencontres.