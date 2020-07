Maybe Watson: «C’est de la haute trahison», dit le rappeur Eman d'Alaclair Ensemble

Le rappeur Eman estime avoir été trahi par son ami, Maybe Watson, qui a été viré du populaire groupe Alaclair Ensemble en raison d’une «histoire inacceptable» mise au jour dans la foulée de la vague de dénonciations publiques de mauvais comportements sexuels.

«Man, c’est de la haute trahison», échappe un Eman, très émotif, dans une entrevue qu’il a accordée au site QCLTUR.

Relayée sur YouTube, lundi, la vidéo a été retirée quelques heures plus tard.

Eman y racontait avoir été informé des allégations concernant Maybe Watson pendant qu’il cassait la croûte avec lui dans un restaurant de Montréal.

«Je suis dévasté. [...] il est devant moi. Je lui ai dit : “Bro, je pense que tu devrais aller le dire à tes parents.”»

«C’est inacceptable», a aussi déclaré Eman, qui, trop secoué par l’affaire a préféré ne pas commenter davantage lorsque Le Journal l’a contacté.

Des excuses

Dans les heures qui ont suivi, les membres d’Alaclair Ensemble ont annoncé qu’ils rompaient les liens avec Maybe Watson, de son vrai nom Olivier Normandin-Guénette, et ce dernier a présenté des excuses, en plus de révéler qu’il compte entreprendre une thérapie.

«Je mesure aujourd’hui l’ampleur du mal dont je suis responsable. Je demande pardon. Ma conduite a souvent été tout à fait déplorable. Je suis franchement désolé.»