COVID-19: la Californie fait marche arrière sur les services et commerces

LOS ANGELES | Le gouverneur de Californie a ordonné lundi un retour à certaines restrictions face à la pandémie de COVID-19, dont la fermeture des salles de restaurant, bars, coiffeurs et lieux de culte.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

• À lire aussi: À New York, meurtrie par la pandémie, l’exode a commencé

• À lire aussi: La faim dans le monde s’aggrave, sombres perspectives en 2020, selon l’ONU

« Nous revenons à une forme modifiée de notre consigne de "confinement" initial », a résumé le gouverneur Gavin Newsom.

La Californie avait été le premier État américain à imposer un confinement général en mars, mais le nombre de cas recensés continue d’augmenter depuis plusieurs semaines et s’établit désormais à près de 330 000, dont plus de 7 000 morts.

Pour endiguer le phénomène, le gouverneur Newsom a annoncé lundi l’élargissement à tout l’État de la fermeture des bars, salles de restaurant, cinémas, zoos et aquariums, des restrictions qui s’appliquaient déjà dans des zones particulièrement touchées par le coronavirus.

Il a aussi décidé de fermer de nouveau une série de commerces et services dans une trentaine de comtés à risque, dont Los Angeles.

AFP

Ces dernières restrictions concernent environ 80 % des 40 millions d’habitants de Californie et portent pour l’instant sur les centres commerciaux, les salles de sport, les cérémonies religieuses, les manifestations, les bureaux pour les « secteurs non essentiels », ainsi que les coiffeurs et salons d’esthétique.

Elles s’appliqueront jusqu’à nouvel ordre aux comtés figurant pendant trois jours consécutifs sur la liste des zones où la pandémie nécessite une vigilance particulière.

« Ce virus ne va pas s’en aller de sitôt », a lancé Gavin Newsom lors de son intervention quotidienne sur les réseaux sociaux.

« J’espère que nous en avons tous conscience, même ceux qui pouvaient imaginer qu’il allait disparaître avec la chaleur », a-t-il ajouté, faisant sans le nommer allusion au président Donald Trump, qui avait fait une déclaration en ce sens au début de la pandémie.

Les responsables du district scolaire de Los Angeles, le deuxième plus important des États-Unis avec quelque 600 000 élèves, ont annoncé lundi que les écoles ne pourraient rouvrir leurs portes comme prévu le 18 août et que les cours seraient dispensés à distance jusqu’à nouvel ordre.

« Il y a un impératif de santé publique qui est d’empêcher les écoles de devenir des bouillons de culture » pour le nouveau coronavirus, a résumé Austin Beutner, responsable du district.

« Une chose est claire: les pays qui ont réussi à rouvrir les écoles de manière sûre l’ont fait avec un taux d’infection en baisse et la possibilité de tester ceux qui en font la demande. La Californie n’a ni l’un ni l’autre », ont déploré dans un communiqué conjoint les autorités scolaires de Los Angeles et de San Diego, où les classes ne rouvriront pas non plus comme prévu.