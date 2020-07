COVID-19: le Québec se couvre, l'Ontario se déconfine

Le nombre de cas de COVID-19 a grandement bondi au Canada, lundi, à la faveur de la publication des bilans de la fin de semaine des provinces de l'Ouest, tandis que le Québec et l'Ontario dévoilaient les prochaines étapes de leur lutte contre le virus.

En tout, pas moins de 565 personnes infectées se sont ajoutées aux 108 155 diagnostics positifs de coronavirus désormais recensés depuis le début de la pandémie. Cependant, seuls sept décès de plus ont été cumulés, pour un total de 8790.

Cette importante disparité entre le nombre de décès et de nouveaux cas – le ratio de mortalité était bien plus élevé pendant que la maladie faisait des ravages dans les CHSLD du Québec et de l'Ontario ce printemps – tend à rappeler que l'âge moyen des personnes infectées ne cesse de diminuer. Diverses éclosions au pays ont d'ailleurs pu être liées à des fêtes survenues dans les dernières semaines, ont indiqué des organismes de santé publique de différentes provinces, dont le Québec et la Colombie-Britannique.

Le Québec masqué

Au-delà des chiffres, le Québec a surtout retenu l'attention, lundi, en annonçant que le port du masque sera obligatoire dès samedi dans tous les lieux publics clos, partout dans la province. Cette annonce est survenue le jour même de l'entrée en vigueur du règlement obligeant le port du couvre-visage dans les transports en commun.

La Belle Province a aussi indiqué avoir recensé 100 infections durant les dernières 24 heures. Cependant, un seul décès a été rapporté, alors qu'il y en avait eu un total de 55 durant les sept jours précédents.

L'Ontario reprend vie

Au contraire du Québec, l'Ontario y est allé d'une annonce plus joyeuse lundi, le gouvernement ayant autorisé la majeure partie de la province à atteindre la phase 3 du plan de déconfinement dès vendredi. Concrètement, les salles à manger des restaurants, les cinémas, les librairies, les centres d'entraînement et divers lieux de rassemblement du même acabit pourront rouvrir leurs portes, moyennant le respect des règles sanitaires toujours en vigueur, incluant la distanciation sociale.

Cependant, les habitants du grand Toronto et de certains secteurs du sud-ouest de la province plus affectés par la pandémie devront continuer à patienter avant de pouvoir s'attabler dans leur restaurant favori, probablement jusqu'à la fin juillet.

Le bilan quotidien de la province a semblé donner raison à Doug Ford, lundi, tandis que 116 nouveaux cas ont été rapportés, soit un nombre sous la moyenne de la dernière semaine. Trois patients porteurs de la COVID-19 ont aussi perdu la vie.

Près de 350 cas dans l'Ouest

La Colombie-Britannique (+62), l'Alberta (+230) et la Saskatchewan (+56), pour leur part, ont rapporté pas moins de 348 nouveaux cas de COVID-19, répartis sur les 72 dernières heures, ces provinces ne mettant plus leurs données à jour durant les fins de semaine.

Trois décès ont aussi été soulignés, soit deux en Colombie-Britannique et un en Alberta.

La Saskatchewan a annoncé, lundi, qu'elle étendra dès mardi les tests de dépistage à toute la population, et non seulement aux gens ayant des symptômes, dans l'espoir de lutter contre de récentes éclosions sur son territoire.

La situation au Canada