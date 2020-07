Dénonciations : l’agence Preste se sépare de Kevin Parent

Visé à son tour par des allégations d’inconduites sexuelles, le chanteur Kevin Parent a été renvoyé par l’agence qui le représente, Preste.

Cette rupture prend effet immédiatement.

«Les valeurs de respect et de tolérance sont inscrites dans l’ADN de Preste et sont non négociables. Nous condamnons sans réserve toute personne qui s’en éloignerait sous quelque forme que ce soit», mentionne l’agence dans un message mis en ligne lundi matin.

«Nous adressons nos plus sincères pensées aux victimes qui témoignent depuis plusieurs jours et à celles qui restent emmurées dans le silence.»

Le nom de Kevin Parent est apparu sur la page Instagram Victims_Voices_Mtl, dimanche soir, accompagné d’un témoignage décrivant des gestes indécents qu’aurait posés le chanteur.

Le message a cependant été retiré, sans explication, lundi matin.

Plus de détails suivront.