Le Crépuscule

Photos courtoisie

En souhaitant que la direction de la santé publique assouplisse encore un peu plus ses directives de distanciation dans les prochains mois, la 19e Classique de golf du Crépuscule et de Vincent Sirianni se tiendra le jeudi 17 septembre 2020, dès 8h, au club de golf de Beauce à Sainte-Marie, sous la coprésidence d’honneur de Clément Marcoux (photo de gauche), maire de Scott, et de Sébastien Morin (photo de droite), directeur général du Couvoir Scott. La date limite pour les inscriptions a été fixée au 27 août. Tous les profits de la Classique, initialement prévue le 9 juillet, serviront à promouvoir, à encourager et à soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé dispensés à la population de La Nouvelle-Beauce. Renseignements au 418 387-1314 ou visitez le https://www.lecrepuscule.ca.

40 ans de mariage

Photo courtoisie

Robert Noël et Bernadette Blais (photo), de Saint-Philémon (Bellechasse) ont célébré, hier (dimanche), leur 40e anniversaire de mariage. Uni à l'église de Saint-Magloire (Bellechasse) en 1980, le couple a 4 enfants (Caroline, Jonathan, Sébastien et Natacha) et un petit-fils (Mathieu). Toutes mes félicitations.

Le Beau Masque

Photo courtoisie

Deux jeunes restauratrices, Ariane Robitaille et Cinthya Carolina Barona Escobar (Tequila Lounge sur Saint-Joseph) ont lancé avec succès, pendant la pandémie, l’entreprise Le Beau Masque. Elles conçoivent des masques personnalisés avec le logo et aux couleurs de différentes entreprises ainsi que de jolis masques pour les particuliers. Avec une capacité de production de 2000 masques par semaine, Le Beau Masque emploie huit couturières et une designer à temps plein pour concevoir des couvre-visages tendance à double épaisseur faits de coton à 100% et réversibles pour la plupart. Chacun d’eux est réutilisable, lavable à la main et comprend un filtre. Sur la photo, les fondatrices de Le Beau Masque (https://lebeaumasque.ca).

Anniversaires

Photo courtoisie

Donald Lautrec (photo), chanteur, producteur, animateur et acteur, 80 ans... Jarno Trulli, ex-pilote de Formule 1 au sein de l'écurie japonaise Toyota, 46 ans... Yves Soutières, comédien (Bouscotte) et acteur, 56 ans... Mila Mulroney, épouse de l’ex-premier ministre Brian Mulroney, 67 ans... Harrison Ford, acteur américain (Indiana Jones), 78 ans... Hubert Reeves, astrophysicien, enseignant et écrivain québécois, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 juillet 2010. George Steinbrenner (photo) 80 ans, ex-propriétaire des Yankees de New York... 2018. Yves Dumont, 75 ans, un des grands artisans du succès de Lassonde... 2018. Ray Frenette, 83 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick d’octobre 1997 à mai 1998... 2016. Jack Riley, 97 ans, premier directeur général de l'histoire des Penguins de Pittsburgh (LNH)... 2013. Cory Monteith, 31 ans, acteur et chanteur canadien... 2013. Sage Moonblood Stallone, 36 ans, acteur comme son père, Sylvester Stallone... 2011. Jerry Ragovoy, 80 ans, auteur-compositeur et producteur de musique américain... 2010. 2008. Jocelyn Jacques, 63 ans, ancien directeur général de l’ÉNAP de 1981 à 1988... 1983. Gabrielle Roy, 74 ans, romancière originaire de Saint-Boniface au Manitoba.