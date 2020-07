Sachez, chers lecteurs, que la vague des dénonciateurs de comportements sexuels inacceptables ou simplement grossiers ne va pas disparaître de sitôt. Car cette manière de contourner le système judiciaire est d’une efficacité redoutable. Elle est immédiate et définitive.

On a assisté la semaine dernière au lynchage de vedettes grandes et petites, coupables ou non, dont la carrière est mise en péril ou est déjà réduite en cendres.

Les dénonciations se font sous les bravos et les hourras de personnes, jeunes ou vieilles, victimes réelles ou imaginaires, envieuses ou déçues par leur vie terne et sans bonheur.

Ceux qui ne saisissent pas les retombées dramatiques de l’évacuation de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, concepts de base de notre droit criminel, perpétuent les tribunaux populaires, qui ont sévi et sévissent encore en dehors des pays démocratiques.

Destructeurs

Les dénonciateurs qui utilisent des réseaux sociaux sans avoir l’intention de poursuivre en justice ceux ou celles qu’ils accusent et nomment détruisent en quelque sorte le travail admirable des personnes qui œuvrent dans les organismes voués à la protection des victimes d’agression sexuelle en accompagnant ces dernières dans leurs démarches auprès des corps policiers. C’est aussi nier l’évolution des mentalités au sein des services de la police, jadis empreints de préjugés à l’égard des victimes, des femmes en général.

Ceux qui ne se sentent pas concernés par ce phénomène de dénonciation ou qui ne savent pas dans quel camp se ranger semblent ignorer que personne n’est à l’abri d’une délation publique.

D’ailleurs, cette vindicte populaire moyenâgeuse est véhiculée par Facebook, Instagram et autres tuyaux qui servent aussi d’égouts et qui existent sans autres contraintes que celles qu’imposent leurs dirigeants. Ces multimilliardaires omnipotents sont devenus les maîtres de la circulation intellectuelle, morale, sociale et politique de la planète.

Et pendant ce temps, les petits lapins de mon confrère Martineau, les têtes heureuses, disciples de Trudeau, et les mercenaires et esclaves de Trump se jouent de la liberté et de la morale.