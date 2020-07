Marco, le chasseur de rêves

Le comédien Marc-Antoine Morin est parti à la rencontre des habitants de plusieurs villes du Québec pour tenter de recueillir leurs rêves et leurs aspirations collectives à travers un long voyage à vélo qui l’aura mené de Montréal à Percé.

Le périple est de taille: 1500 km à vélo à travers dix villes du Québec pour tenter de savoir à quoi rêve le Québec d’aujourd’hui. En échange, la lecture d’un poème par Marc-Antoine Morin, alias Marco, à chacun des habitants qui aura bien voulu se confier à lui. Le voyage a débuté le jour de la fête nationale et se terminera le 15 juillet; 22 jours lors desquels le cycliste aura été ballotté par le souffle de nos ambitions collectives.

COURTOISIE MARC-ANTOINE MORIN

«Au début, c’est parti d’une envie de lecture, a expliqué d’emblée le comédien. À la base, j’aime beaucoup la littérature et j’avais envie de lire soit des romans, de la poésie ou des essais, peu importe, dans différentes villes et villages au Québec. Et puis, de fil en aiguille, j’ai relié ça à une question qui m’habitait depuis un petit bout de temps, autour de la collectivité. Je cherchais à savoir ce qui nous lie, qu’est-ce qui fait qu’on décide d’agir tous ensemble dans une collectivité, et ce, peu importe la collectivité à laquelle les gens se rattachent. Ça peut être autant au niveau d’une ville, d’une province, d’un pays, de la francophonie, de la planète entière, et ce qui fait qu’on se rassemble.»

«J’y réfléchissais et je me suis dit qu’il y avait quelque chose dans le liant, dans ce qui nous lie tous ensemble, il y avait quelque chose dans ça de l’ordre du rêve, de l’ambition, de l’aspiration, a-t-il poursuivi. Je suis parti de l’idée que, peut-être que si on est tous ensemble, c’est parce qu’on a envie de rêver ensemble, c’est peut-être qu’on a envie d’aller quelque part dans l’avenir ensemble, et puis je me suis demandé ce qu’était ce "quelque part là".»

COURTOISIE ANNIE ÉTHIER

De cette réflexion a découlé le projet artistique intitulé Or je rêve, documenté à chacune des étapes du périple sur les pages Facebook et Instagram du projet par le biais de courtes capsules vidéo, de poèmes et d’illustrations. Malgré le voyage en solitaire du cycliste, toute une équipe est derrière lui pour faire de cette recherche documentaire une œuvre d’art en temps réel. Un balado est également prévu pour la fin août.

Tisser des liens

Et puis, à quoi rêvent les Québécois?

«Je pensais que les gens allaient me parler beaucoup d’environnement, étant donné que c’est un thème tellement d’actualité, et pourtant, ce n’est pas ça qui s’est passé», a d’abord indiqué le comédien lorsqu’on lui demande à quoi ressemble sa récolte.

COURTOISIE JÉRÉMIE ST-CYR

«On sort de la pandémie et je pense que les gens ont pris cette occasion-là pour réfléchir sur nos liens collectifs, sur les liens qui nous unissent, a-t-il poursuivi. Il y a beaucoup de monde qui m’ont parlé de retisser des liens communautaires, retisser des liens familiaux, retisser des liens à petite échelle, de connaître davantage son voisin, se rapprocher de ses grands-parents, se rapprocher de ses petits-enfants, essayer de retisser un lien qui, à leur avis, et je suis d’accord, s’effrite. Ça, je ne l’avais pas vu venir.»

«Il y a beaucoup de monde qui me disait que leur rêve premier, ce serait d’aller rechercher ce lien-là avec les autres», a ajouté Marco.