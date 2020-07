Masque obligatoire dans les transports en commun

Le port du masque dans les transports en commun est obligatoire dès ce matin et ce, partout au Québec.

Une période de grâce de deux semaines, jusqu'au 27 juillet, sera tout de même observée, mais l'accès aux autobus, trains et métros sera ensuite interdit à ceux qui refuseront de porter un couvre-visage. Les traversiers, les taxis et les services de covoiturage sont aussi visés.

À la Société de transports de Montréal (STM), l’accent sera surtout mis sur la sensibilisation. Les employés du métro et des autobus ont d’ailleurs commencé à installer des rappels visuels et sonores concernant cette nouvelle mesure du gouvernement provincial.

La mesure s’applique à tous les usagers âgés de 12 ans et plus et sera recommandée pour les enfants de 2 à 12 ans.

235 000 couvre-visage ont déjà été distribués depuis le mois de mai à Montréal et on prévoit en donner un million et demi de plus d'ici la rentrée scolaire.

Embarquement à l’avant

Dès le 20 juillet, les Québécois pourront embarquer à l’avant des autobus puisque des plexiglas seront installés dans tous les véhicules qui n’en avaient pas afin protéger le chauffeur. Cela implique aussi de payer en bonne et due forme son titre de transport, ce qui avait été quelque peu laissé de côté au plus fort de la pandémie.

Payer en argent comptant dans les distributrices de titres sera aussi bientôt permis.