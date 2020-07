Pas de soumissions en ligne pour les municipalités

Les municipalités demandent au gouvernement Legault d’adapter le système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour permettre aux entreprises de déposer leurs soumissions en ligne.

Cette fonctionnalité n’est pas encore accessible pour les villes qui doivent obligatoirement utiliser le portail gouvernemental pour les appels d’offres publics. La crise sanitaire et le confinement des derniers mois ont mis en lumière les limites du mécanisme actuel et incité les villes à accentuer la pression sur le gouvernement.

À l’heure actuelle, les documents d’appels d’offres peuvent être consultés ou téléchargés en ligne, mais les soumissionnaires intéressés n’ont pas la possibilité d’acheminer leurs propres documents par voie électronique. Pandémie ou non, ils doivent se déplacer eux-mêmes dans les hôtels de ville et les édifices municipaux pour déposer leur soumission imprimée, ou la faire livrer par la poste.

« On a reçu beaucoup de questions et de commentaires de soumissionnaires potentiels qui voulaient savoir pourquoi on ne les acceptait pas en ligne. On veut que tout le monde sache que ce n’est tout simplement pas permis de le faire », déplore le directeur général adjoint aux services administratifs de la Ville de Lévis, Christian Tanguay.

« Prématuré »

À l’Union des municipalités du Québec, on confirme que des discussions sont en cours depuis un bon moment avec le ministère des Affaires municipales « pour accélérer » l’implantation de cette fonctionnalité sur la plate-forme SEAO, gérée par le Conseil du trésor. « Ça devait se faire au début 2021, mais on a plusieurs municipalités qui nous demandent, avec raison, si c’est possible d’aller plus vite », indique le porte-parole Patrick Lemieux.

Les fournisseurs de biens et de services devront prendre leur mal en patience. Questionné par Le Journal, le ministère des Affaires municipales estime qu’il est « prématuré » d’aller de l’avant.

Des tests devront d’abord être menés pour assurer l’intégrité du processus. Des modifications législatives devront également être apportées, précise-t-on, « afin de prévoir les modalités applicables ».

Ouverture des soumissions filmée

L’ouverture des soumissions se fait désormais sans public, pour respecter les règles de distanciation physique, mais par souci de transparence, les soumissionnaires ont accès à une captation vidéo.

À Lévis, la Ville a fait l’acquisition d’une boîte aux lettres intelligente. Le dépôt des soumissions, sécurisé et filmé, est autorisé 24 heures sur 24. La Ville reçoit une alerte chaque fois qu’une enveloppe ou un colis est déposé.

À Québec, seules les entreprises qui répondent « sur invitation » à un appel d’offres, dont le montant est évalué à moins de 100 000 $, peuvent transmettre leurs documents via internet.