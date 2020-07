Robert Lepage et plusieurs fournisseurs québécois font partie des créanciers du Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil, qui s’est placé à l’abri de ses créanciers le mois dernier, doit des millions de dollars à des dizaines de fournisseurs québécois.

Le Cirque doit notamment 210 000 $ à une entreprise appartenant à l’homme de théâtre Robert Lepage et plus de 150 000 $ au concepteur de costumes Jean-François Rochefort.

Parmi les autres créanciers importants du Cirque au Québec, on compte le spécialiste de l’audiovisuel Solotech (plus d’un million de dollars), Darcom Innovations (427 000 $), Scène Éthique (244 000 $), Unisson Structures (123 000 $), l’agence de publicité Sid Lee (196 000 $) et Québecor (69 000 $).

Pigistes et sous-traitants

Les pigistes et autres sous-traitants du Cirque ont quant à eux cumulé plus de 3,1 millions $ en paiements en souffrance.

Rappelons que le Cirque est ses différentes filiales doivent en tout quelque 2 milliards $ à leurs prêteurs et créanciers.

Le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt ont notamment prêté 40 millions $ chacun au Cirque. La dette garantie de l’entreprise, détenue par divers fonds de l’extérieur du Québec, dépasse quant à elle 1,3 milliard $.

Le cirque doit également 1,07 million $ à la Ville de Montréal, 1,7 million $ à la Sun Life, plus de 800 000 $ à Bell Canada et 11,7 millions $ à l’agence de marketing américaine PMG Worldwide.