Tournoi «La MLS est de retour»: le Toronto FC s’endort au mauvais moment

Le Toronto FC a vu le D.C. United inscrire deux buts en fin de rencontre pour se contenter d’un verdict nul de 2 à 2, lundi avant-midi à Orlando, lors d’un match de la phase de groupe du tournoi «La MLS est de retour».

Pour la troupe de l’entraîneur-chef Greg Vanney, il s’agit d’un résultat décevant, car Ayo Akinola l’avait lancée en avant grâce à un doublé en première demie. Remplaçant Jozy Altidore, retranché par son instructeur, il a touché la cible durant les 12e et 44e minutes, chaque fois sur des passes d’Alejandro Pozuelo.

Cependant, Federico Higuain a répliqué à la 84e minute pour le D.C. United, qui avait un joueur en moins pendant toute la deuxième demie en raison d'un carton rouge décerné à Junior Moreno tard dans la période initiale. Puis, Frédéric Brillant a égalé la marque dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps.

Akinola a totalisé six tirs, dont cinq cadrés vers le gardien Bill Hamid. Ce dernier a stoppé cinq ballons, comparativement à trois pour son vis-à-vis Quentin Westberg.

Au sein du groupe C, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre domine avec trois points, soit deux de plus que le TFC et le D.C. United.

Par ailleurs, la raison de l’absence d’Altidore n’a pas été précisée.

Le duel entre les deux formations devait avoir lieu la veille, mais il a été repoussé au lendemain, car un joueur a subi un test qui s’était avéré positif, tandis que le diagnostic d’un autre n’avait pu être clairement déterminé. Les deux athlètes concernés se sont soumis à un examen supplémentaire, dimanche, et ils ont été déclarés négatifs. Plus tard en journée, le D.C. United a indiqué que les deuxièmes tests qu’ont subis leurs athlètes se sont également avérés négatifs et que les joueurs pouvaient retrouver leurs coéquipiers.

Le report de ce match a forcé le report de celui devant mettre aux prises le TFC à l’Impact de Montréal. Les deux formations canadiennes croiseront le fer jeudi, à 20h, sur les ondes de la chaîne TVA Sports.