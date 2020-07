Tramway et 3e lien: Québec 21 se réjouit de la mise à jour des études d’achalandage

Le gouvernement Legault agit de façon «responsable et logique», contrairement à Régis Labeaume, selon Québec 21, qui se réjouit de la mise à jour des études d’achalandage pour le tramway en tenant compte du futur 3e lien.

Le Journal rapportait lundi matin que, puisque la Ville de Québec n’a pas l’intention de le faire, le gouvernement du Québec va lui-même commander une nouvelle étude d’achalandage, ce qui compromet l’échéancier accéléré proposé par le maire Labeaume pour le projet de tramway.

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, Jean-François Gosselin, a félicité le gouvernement pour sa gestion du dossier, lundi après-midi, en conférence de presse. Il avait lui-même exigé une mise à jour des études lorsque la nouvelle mouture du 3e lien avait été éventée sur la place publique en février dernier, avec un tracé reliant les centres-villes de Québec et de Lévis au lieu du tracé plus à l’est.

«Il faut arrimer les deux projets [...] Moi, ce que je vois dans le message du gouvernement, c’est qu’il est rigoureux et veut prendre le temps de bien faire les choses, c’est réfléchi et logique, et tout ça aura bien sûr un impact sur l’échéancier que le maire veut poursuivre qui est tout simplement de signer les contrats avant la prochaine élection», a déclaré M. Gosselin.

L’abandon récent du trambus, jumelé à «l’attractivité du 3e lien» justifient amplement une mise à jour de l’étude, a-t-il plaidé, se disant rassuré de voir que le gouvernement est «connecté sur l’évolution de ces dossiers majeurs».

«On n’est pas à bout de surprises ni de coupures dans ce projet-là. Déjà, le maire évoquait la semaine dernière qu’il pourrait possiblement couper une autre section de tracé à Charlesbourg. Il y a un paquet de changements qui sont faits et tout ça, ça a un impact sur l’achalandage», fait valoir le chef de Québec 21, qui suggère même d’attendre l’annonce officielle du gouvernement sur les détails du 3e lien avant d’aller plus loin.

Lors des audiences du BAPE la semaine dernière, le directeur du bureau de projet du tramway, Daniel Genest, n’était vraiment pas chaud à l’idée de réaliser une nouvelle étude d’achalandage. Il avait indiqué aux commissaires du BAPE que la production d’une nouvelle étude, dans la foulée de l’abandon du trambus, prendrait six à neuf mois.

Appel de qualification

L’appel d’offres pour les consortiums intéressés par la réalisation du projet de tramway a par ailleurs pris fin à 14h lundi après-midi. Le résultat de l’ouverture des enveloppes devrait être dévoilé demain. Jean-François Gosselin estime qu’il faut un «maximum de concurrence et d’options» et qu’il faudrait «idéalement» que la Ville reçoive trois soumissions, sinon «au moins deux».

Le ou les consortiums préqualifiés pourront ensuite soumettre une offre lors de l'appel de propositions qui sera lancé éventuellement. Le maire Labeaume espère pouvoir aller de l'avant avec cette étape cruciale à la fin de l'été, mais il aura besoin d'un décret du conseil des ministres, ce qui est loin d'être acquis.