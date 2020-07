Un médecin congolais pour protéger l’usine

Un Québécois qui était médecin en République démocratique du Congo avant d’arriver ici veille à ce que le coronavirus n’entre pas à l’usine d’Adfast à l’aide de tests de dépistage poussés.

« On a entrepris des démarches pour faire un test sérologique aux employés pour avoir une idée concrète des personnes qui ont développé des anticorps », partage Jude Umba, coordonnateur en santé et sécurité du travail d’Adfast.

Arrivé au Québec il y a quatre ans, Jude Umba est diplômé d’un doctorat en médecine de l’Université de Kinshasa, où il a travaillé deux ans comme médecin à l’Hôpital du Cinquantenaire.

Une fois ici, il a travaillé à la Ville de Montréal et chez Saputo avant de dénicher un poste d’agent de santé et sécurité du travail chez Adfast. Depuis, il a pris du galon et il est devenu coordonnateur en santé et sécurité du travail.

En plus de la prise de température, de la batterie de questions et de l’implantation d’un test de dépistage poussé, Jude Umba veille au grain dans l’usine pour éviter que le virus trouve son chemin parmi ses collègues.

« C’est très demandant. Ça exige un engagement personnel parce qu’il faut être là pour rappeler aux gens de faire attention quand on constate un certain relâchement. On n’a eu qu’un seul cas sur 125 employés. Ça démontre que nos mesures ont été rentables et efficaces », illustre-t-il.

Deuxième vague

Pour la PDG de Manufacturiers et exportateurs du Québec, Véronique Proulx, les enjeux de droits entourant les tests et leurs coûts peuvent expliquer pourquoi ils ne semblent pas encore répandus dans nos usines.

Elle ajoute que la situation au Québec n’est pas la même qu’aux États-Unis, où les entreprises s’arrachent ces spécialistes en santé. Elle craint cependant que les éclosions récentes sur la Rive-Sud viennent brouiller les cartes.

« Les employeurs ont vraiment peur d’une deuxième vague, affirme-t-elle. Est-ce que les employés auront peur de revenir travailler ? Est-ce qu’ils voudront garder leurs enfants à la maison ? »