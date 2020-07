Une campagne de sociofinancement pour aider la maman de Norah et Romy

Alors que se poursuit la chasse à l’homme pour retrouver leur père, une campagne de sociofinancement a été mise en ligne pour supporter la maman des deux sœurs Carpentier, Norah et Romy, retrouvées décédées samedi dans un boisé de Saint-Apollinaire.

La campagne de la plateforme GoFundMe a été mise en ligne dans la journée de dimanche.

Les organisateurs y indiquent vouloir venir en aide à la maman des deux fillettes, Amélie Lemieux, «qui vit les pires moments de sa vie». Les deux responsables de la campagne se présentent comme des membres de la famille de la mère.

«Norah et Romy Carpentier sont parties beaucoup trop jeunes. C'est une tragédie qui aura touché le Québec de long en large. Aidez-nous à soutenir financièrement la mère des petites dans ces moments insupportables», peut-on lire dans la description de la campagne.

Déjà près de 15 000 $

Lundi midi, déjà près de 15 000 $ avaient été amassés.

Plusieurs personnes, qui ne connaissent pas du tout la famille, ont laissé des témoignages de support en plus d’un don.

«Chère maman de Norah et Romy, puissiez-vous vous sentir bercer par une grande vague d’amour de tous les Québécois... Pour ma part, sans vous connaître, je suis de tout coeur avec vous et vous envoie plein d’ondes réconfortantes», écrit notamment Martine Lévesque.

«La maman ne doit pas avoir un stress financier en plus. Il n'y a juste pas de mot et nous devons être avec elle jusqu'au bout», écrit plus loin Mélanie Beaudoin.