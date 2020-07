Une sœur d’armes montréalaise

Netflix a fait appel à l’actrice montréalaise Sylvia De Fanti pour camper le rôle de Mère supérieure dans son adaptation des populaires romans graphiques Sœur d’armes.

Les romans Sœur d’armes (ou Warrior Nun dans leur version originale) se passent d’introduction chez les amateurs de manga et d’épopées graphiques. Pourtant, Sylvia De Fanti en ignorait l’existence jusqu’à ce qu’elle reçoive le scénario pour l’adaptation télévisuelle.

« Je ne suis pas une grande connaisseuse en la matière. Mais dès que j’ai commencé à faire des recherches, j’ai découvert l’ampleur du phénomène. Et j’ai eu le vertige », confesse-t-elle en riant, depuis l’Italie, où elle demeure depuis plusieurs années.

Religieuses armées

Dans Sœur d’armes, une jeune femme morte dans ces circonstances mystérieuses est miraculeusement ramenée à la vie par une religieuse. Désormais dotée de pouvoirs surhumains, elle découvre qu’elle fait dorénavant – et malgré elle – partie d’une société secrète ayant pour mandat de combattre les forces du mal au nom de l’Église catholique.

Sylvia De Fanti y incarne quant à elle la Mère supérieure, mentor des sœurs d’armes, qui aidera la jeune recrue à apprivoiser ses nouvelles fonctions et ses habiletés.

Les fidèles des romans graphiques y découvriront toutefois une toute nouvelle version du personnage, Mère supérieure ayant subi plusieurs altérations avant de finalement prendre vie à l’écran. Le changement majeur ? D’ordinaire aveugle, elle a retrouvé la vue pour les besoins de la série télé.

« J’étais nerveuse parce que le personnage est très connu, et on en présente une version bien différente. Mais son essence reste la même. Elle est une femme forte, une femme qui commande l’autorité. C’est à partir de ces aspects que j’ai créé ma propre version de la Mère supérieure. Et je crois que c’est bien reçu », avance Sylvia De Fanti dans un français impeccable.

Attachement à Montréal

En entretien au Journal, Sylvia De Fanti avoue garder peu de souvenirs de Montréal. Sa famille a quitté la métropole quand elle était jeune, s’installant d’abord au Panama, puis à Hong Kong et à Rome. L’actrice a ensuite résidé un moment à Paris avant de s’installer sur la terre de ses ancêtres, en Sardaigne.

N’empêche, son attachement à sa ville natale est bien réel.

« Je suis de très près la culture québécoise. J’ai toujours eu ce sentiment d’appartenance envers Montréal et ses artistes, comme Robert Lepage ou Wajdi Mouawad », précise-t-elle.

Elle ajoute du même souffle avoir initialement prévu passer une portion de l’été dans la métropole. La pandémie de coronavirus aura toutefois contrecarré ses plans.

« Mais ce n’est que partie remise », laisse-t-elle tomber.

► La série Sœur d’armes est disponible sur Netflix.