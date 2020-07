Vers une prolongation de la subvention salariale

OTTAWA – Le gouvernement fédéral entend prolonger jusqu’à la fin de l’année son programme de subvention salariale visant à aider les entreprises durement touchées par la crise de la COVID-19.

«On a l’intention de prolonger la subvention salariale jusqu’en décembre et on continue nos discussions avec les provinces et territoires sur la réouverture sécuritaire», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau en point de presse, lundi, devant sa résidence de Rideau Cottage.

Ce programme vise à subventionner 75 % du salaire d’employés travaillant pour des entreprises subissant d'importantes pertes financières en raison de la pandémie, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine.

Dans son portrait économique dévoilé la semaine dernière, Ottawa prévoit que la mesure coûtera 82 milliards $ en 2020-2021. Or, le programme n’a pas eu la popularité escomptée jusqu’à présent. En date du 6 juillet, 18 milliards $ avaient été dépensés pour 581 000 demandes approuvées.

Le gouvernement Trudeau espère que de plus en plus de travailleurs passeront sous ce programme plutôt que d’avoir à se tourner vers la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Cet autre programme, bien plus populaire, permet aux Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui ne peuvent travailler ou qui gagnent 1000 $ ou moins par mois, de toucher 2000 $ mensuellement. En date du 5 juillet, le fédéral avait versé près de 55 milliards $ en prestations.