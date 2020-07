Alice Morel Michaud: l’attrait de jouer une adolescente déterminée

Alors qu’Alice Morel Michaud s’affairait à compléter son secondaire et à commencé son apprentissage au cégep, elle a vécu une expérience de tournage «très intense», mais aussi l’une de ses «plus belles»: celle pour l’émission jeunesse «Subito texto».

Dix mois par année pendant trois ans, la jeune comédienne a prêté ses traits à Maude Allard, une élève dont on peut apprécier la forte personnalité grâce aux rediffusions à Télé-Québec.

«J’aimais qu’elle soit très déterminée, que peu importe ce que les gens disent, elle va suivre son instinct et ses convictions. Elle n’est pas prête à changer juste pour plaire, détaille son interprète. Pour une jeune fille de 14 ans, d’être aussi sûre d’elle-même et d’être fière de qui elle est, c’est assez remarquable», confie Alice Morel Michaud.

Réaliste et drôle

Une partie du succès de «Subito texto» provient de la distribution composée de Romane Denis, Camille Felton, Antoine Olivier Pilon et Louka Grenon qui offrent une vérité, soutient l’actrice.

«Il y a le fait qu’on était pas mal proche de l’âge de nos personnages. Des fois, il y a des adultes de 30 ans qui jouent des jeunes de 15 ans. Là, on était tous au secondaire, ou presque, et on était à deux ou trois ans maximum du vrai âge de nos personnages. C’était réaliste.»

La réussite de ce projet télé passe également par «l'aspect très drôle, super éclaté et un peu absurde» des personnages adultes, parmi lesquels on retrouve François Chénier, Pierre-François Legendre et Myriam Leblanc, pour ne nommer qu’eux.

L’éventails d’enfants et de familles, qu’elles soient issues de la diversité ou reconstituées, vaut aussi son pesant d’or. «Il y a plusieurs quêtes, plusieurs personnages et ça permet aux jeunes de s’identifier à plusieurs choses.»

Un contact fort

Depuis l’arrivée de «Subito texto» au début de 2014, les choses ont grandement changé dans l’univers d’Alice Morel Michaud, aujourd’hui une jeune femme de 21 ans.

«Oui, il y a un avant et un après, surtout au niveau du public du fait que je me fais plus reconnaître qu’avant. Les jeunes sont super intenses; quand ils aiment une émission, ils aiment vraiment ça.»

«Surtout grâce aux réseaux sociaux, j’ai gagné une certaine popularité avec les jeunes adolescents. Ça m’a apporté plusieurs choses. Entre autres, quand j’ai débuté ma chaîne YouTube, j’avais tout de suite un auditoire parce que ces jeunes étaient attachés à moi. Maintenant, j’ai une plateforme pour véhiculer certains messages.»

Et qu’aime-t-elle dire à ses ceux et celles qui la suivent sur YouTube, Instagram et Facebook? «On n’est jamais trop jeune pour agir, prendre action, s’impliquer dans des causes environnementales et de justice sociale ou s’intéresser à la politique. Pour moi, on peut toujours faire une différence, commencer à s’impliquer, s’informer sur le monde autour de nous et agir en tant que citoyen.»