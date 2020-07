Allons enfants de la Patrie...

Bonne fête à tous nos amis de France qui célèbrent aujourd’hui leur fête nationale. Instituée officiellement en souvenir de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, cette journée commémore également la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Mes salutations à Frédéric Sanchez, le Consul général de France à Québec.

Entrepreneuriat Laval

Photo courtoisie

Bravo à Jacques Topping (photo), FCPA, FCA, MBA, ASC, qui a été nommé récemment au poste de président du conseil d’administration d’Entrepreneuriat Laval qui a pour mission d’accompagner les membres engagés de la communauté universitaire dans le démarrage d’entreprises responsables en misant sur la complémentarité des ressources de l’Université Laval et des acteurs stratégiques de la région de Québec. Jacques Topping est comptable agréé depuis 1977. Il est le cofondateur de Groupe Informission, qui est devenu Nurun en 1999. Depuis 20 ans, Jacques Topping siège ou a siégé à 30 conseils d’administration et comités consultatifs, dont 11 à titre de président, autant dans les secteurs financiers, des affaires numériques, entrepreneuriaux et associatifs que dans les secteurs des télécommunications et de l’optique photonique. Il est devenu Fellow CPA tout récemment en raison de son dévouement exceptionnel.

Fier, vous dites ?

Photo courtoisie

À voir la photo de Pascal Angers, ci-dessous, je n’ai aucun doute sur la fierté qui l’anime d’avoir réussi, le 26 juin dernier, un trou d’un coup, au trou numéro 2 du club de golf Le Loup de Baie-St-Paul. Pascal qui était accompagné de son fils Antoine, son père Brian et son ami Mario Audet de Train de Charlevoix, a savamment utilisé son fer 7 sur une distance de 142 verges. Bravo le grand!

Chef coloriste

Photo courtoisie

MAXIME coiffure et esthétique, de Place Ste-Foy, m’annonce l’arrivée d’Anny Blanchette (photo) à titre de chef coloriste. Mme Blanchette est bien connue du réseau des salons de coiffure dans la région. Elle encadrera l’équipe de coloristes et d’assistants afin de stimuler leur créativité, car la coloration, c’est la signature d’un salon. Sa longue feuille de route témoigne de son expérience : Interbeauté (6 ans), chef coiffeuse au cinéma (2 ans), Institut Lise Watier (12 ans), Mikada Salon Spa (5 ans) et formatrice et éducatrice pour Schwarzkopf Professional depuis 3 ans.

Triste souvenir

Photo courtoisie

Le 14 juillet 2016, un camion fonce sur la foule qui participait aux célébrations de la fête nationale à Nice en France. Bilan : 84 morts, 50 blessés graves. Le drame s’est produit sur la Promenade des Anglais, un lieu hautement touristique.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marie-Chantal Toupin (photo), chanteuse québécoise, 49 ans... Malika Ménard, Miss France 2010, 33 ans... Victoria, princesse héritière de Suède, fille aînée du couple royal de Suède, 42 ans... Ross Rebagliati, planchiste canadien, médaillé d’or olympique à Nagano, 49 ans... Matthew Fox, acteur américain, 54 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 juillet 2019. Pernell Whitaker (photo), 55 ans, ancien boxeur intronisé au Temple de la renommée international de la boxe en 2006... 2016. George Ramsay Cook, 84 ans, historien canadien... 2015. David Somerville, 81 ans, cofondateur et chanteur principal du groupe The Diamonds dans les années 50... 2014. Louis Lebeau, 63 ans, animateur radio de Québec et Beauce... 2013. Dennis Burkley, 67 ans, acteur, réalisateur et scénariste américain... 2012. Sixten Jernberg, 83 ans, fondeur suédois... 2007. John Ferguson, 68 ans, ex-justicier du Canadien de Montréal... 2000. Georges Maranda, 68 ans, premier Québécois à évoluer dans le baseball majeur... 1993. Léo Ferré, 77 ans, auteur de plusieurs classiques de la chanson française... 1970. Luis Mariano, 55 ans, le roi de l’opérette.