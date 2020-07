Devoir de solidarité

Le Québec est la première province à imposer le masque dans les lieux publics fermés, dont les commerces, transports collectifs et taxis. Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce hier. Il était plus que temps.

Le geste, vital pour tenter d’amoindrir une deuxième vague de la COVID-19, arrive néanmoins tardivement. Les experts le réclamaient déjà depuis longtemps.

Ils le faisaient parce que le Québec est l’épicentre du virus au Canada. Seule province aussi à compter déjà près de 6000 personnes qui en sont mortes. Bref, l’imposition du masque aurait dû être faite plus tôt.

Aujourd’hui, les cas de COVID-19 sont en progression chez les plus jeunes. Lesquels, à leur tour, risquent d’infecter des personnes à la santé plus fragile.

Le relâchement de nombreux Québécois face au virus tient de l’euphémisme. Ceux qui portent le masque dans les commerces se font même regarder par les récalcitrants comme s’ils étaient des extra-terrestres.

Cette guerre de tranchées dans les allées de magasins était devenue intenable. La pression montante de plusieurs maires pour imposer le masque à travers le territoire québécois aura fait le reste.

Mystère

Les longues hésitations du gouvernement à bouger sur le port du masque demeurent pourtant un mystère. Du moment où le Québec est l’épicentre du virus au pays, vouloir agir « graduellement » n’explique plus grand-chose.

Et que dire de l’effet démobilisateur des déclarations initiales d’Horacio Arruda, patron de la santé publique du Québec, enjoignant les Québécois à ne pas le porter ?

Cette lenteur à trancher sur le masque est d’autant plus étonnante que le gouvernement fut le premier à confiner sa population et l’économie. Mais bon, mieux vaut tard que jamais.

En plus des amendes, les autorités devront également mieux accompagner les récalcitrants par une campagne efficace d’information, différenciée selon les tranches d’âge.

Les publicités lugubres, comme celle diffusée la semaine dernière sur l’« horreur » d’un reconfinement - une pub aux airs terrifiants de roman de Stephen King -, doivent être remplacées par des messages misant plus sur les vies à sauver et à vivre.

Responsabilité

Il faudra aussi diffuser des témoignages vrais de personnes ayant survécu au virus, mais avec des séquelles graves pour longtemps. Le sujet est crucial, mais trop souvent ignoré sur la place publique.

La COVID-19 étant ultra contagieuse, porter le masque n’est donc pas qu’une affaire du « moi ». C’est l’affaire du « nous » pour « nous ». En plus de sa transmission par gouttelettes, des preuves émergent selon lesquelles elle pourrait même se propager par suspension dans l’air.

On ne badine pas avec la COVID-19. C’est pourquoi porter le masque est une responsabilité individuelle et collective. Le masque n’est certes pas LA seule arme contre le virus, mais il est essentiel.

Le temps que durera cette saloperie de pandémie, le porter est le geste le plus concret de solidarité et de protection mutuelle que l’on puisse poser. Là-dessus, je persiste et signe depuis des mois.

Une chose est sûre. Dans le long palmarès des grandes souffrances humaines, porter un masque quelques minutes ou quelques heures par jour n’en fait pas partie.