Enfin, la saison de baseball débute!

Avec deux mois de retard, la saison de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) prend enfin son envol, mercredi soir. Ce sera l’occasion pour les Diamants de Québec, au terme d’un calendrier condensé de 21 matchs en 30 jours, de défendre leur titre. Les Alouettes de Charlesbourg ont toutefois bien envie de s’inviter au party.

« Ce sera assez spécial pour le niveau junior, où le baseball est un loisir qui demande énormément de temps aux joueurs. La plus grosse victoire, c’est que la ligue puisse disputer sa saison, même écourtée.

« La société a un peu laissé de côté ces jeunes, de 18 à 22 ans, et le fait de les revoir sur le terrain amène un niveau de motivation élevé. Juste pour ça, cette saison a autant, sinon plus de valeur que les autres », a mentionné le gérant des Diamants, Dominik Walsh, dont l’équipe amorcera la défense de son titre demain, à Trois-Rivières.

Une grosse division

Pour cette saison particulière, les Diamants disputeront toutes leurs parties à l’intérieur de leur division, avec les Alouettes, les Voyageurs de Sagunay et les Aigles de Trois-Rivières.

Ils ont décroché les grands honneurs trois fois lors des six dernières saisons.

« On veut toujours être au sommet. On n’accepte pas, comme organisation, une année lousse. Notre recrutement nous permet d’éviter les périodes creuses », a expliqué Walsh.

Le départ de l’as lanceur Vincent Ruel n’aidera pas la cause des Diamants, mais l’entraîneur estime qu’il a les munitions nécessaires pour causer des ennuis.

« On a deux partants blessés et nos quatre partants des dernières séries ne seront pas là pour débuter la saison. Il y aura des ajustements, mais on a la profondeur pour compenser. Offensivement et défensivement, je mise sur un de mes meilleurs alignements des dernières années », a ajouté Walsh, citant au passage Émile Boies, « le champion frappeur de la ligue, mais aussi un lanceur extraordinaire ».

Les Alouettes ont faim

Son vis-à-vis Frédéric Lajoie en sera à sa première année à la barre des Alouettes, lui qui connaît bien le circuit après des années comme adjoint à Trois-Rivières et Saguenay.

« Je me retrouve dans une position que j’aime avec des joueurs de position efficaces et solides au bâton, beaucoup de maturité, quatre partants de qualité et une belle profondeur. Je ne cache pas qu’on vise le premier rang. Les gens de la ligue à qui je parle nous voient avec St-Eustache comme les meilleures équipes de la ligue », a-t-il lancé.

Même s’il respecte au plus haut point les accomplissements des Diamants, Lajoie jouerait volontiers les trouble-fête.

« Ils ont tout mon respect, mais on est tanné de voir Québec gagner. Ils n’ont rien volé, mais on a le club pour les battre », a-t-il assuré.

Les Alouettes débutent mercredi soir à Saguenay et la première confrontation régionale face aux Diamants aura lieu dimanche, au Stade Canac.