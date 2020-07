F1 : Racing Point devra éviter de mauvaises qualifications en Hongrie

S’ils ont réussi à faire amende honorable en course après des qualifications difficiles lors du Grand Prix de Styrie, Sergio Perez et Lance Stroll devront s’assurer d’être en bonne position sur la grille de départ en Hongrie, où les dépassements sont difficiles.

Lors de la deuxième course en autant de semaines disputée sur le Red Bull Ring, en Autriche, l’écurie Racing Point, qui avait pourtant montré un excellent rythme lors des essais libres, a peiné durant les qualifications disputées sous la pluie. Stroll et Perez ont dû se contenter respectivement des 12e et 17e échelons au départ, avant de terminer septième et sixième, dimanche dernier.

Très lent, le circuit Hungaroring n’offre toutefois que très peu d’opportunités pour revenir de l’arrière.

«C’est une piste technique parce que ce n’est pas facile de faire un tour propre [en qualification], a toutefois mis en garde Perez dans un communiqué, mardi. La piste est toujours sale en dehors de la ligne de course et chaque erreur dans les virages plus ou moins lents coûte cher. Garder le rythme est important, plus que sur la plupart des circuits.»

Ayant déjà abandonné lors de la première course de la saison en raison d’un pépin avec son bloc motopropulseur, Stroll a pour sa part rappelé que l’escale hongroise représente toujours une épreuve difficile, autant pour les monoplaces que les pilotes.

«Budapest au milieu de l'été est toujours suffocante, a-t-il avancé. Il y a des températures de piste élevées et de grandes exigences sur les pneus, en particulier avec autant de zones de traction à basse vitesse.»

«À l'intérieur de la voiture, vous êtes toujours occupé. Ce n'est pas aussi intense qu'un circuit urbain, mais ce n'est vraiment que dans la ligne droite des puits où vous avez le temps de reprendre votre souffle. Tous les virages se jettent dans le suivant, donc c'est vraiment difficile de trouver son rythme au début du week-end.»

Les qualifications auront lieu samedi et précéderont la course, qui se déroulera dimanche.